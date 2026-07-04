Tra i calciatori che Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha convocato per il Mondiale 2026 figura anche Casemiro. La Nazionale proveniente dal Sud America, infatti, è ancora in corsa per la conquista del sesto titolo. I brasiliani, agli ottavi di finale, se la dovranno vedere con la Norvegia di Erling Haaland. Con il centrocampista citato poco sopra tra i giocatori a disposizione, il ct della Seleçao ha dalla sua parte grande esperienza, qualità da vendere ed anche un particolare record.

Brasile ed il particolare record di Casemiro al Mondiale

Per coloro che sono appassionati di numeri e dati, salta all'occhio una statistica particolare che riguarda le partite di Casemiro ai Mondiali di calcio. Infatti, il noto quotidiano spagnolo Marca ha riportato che il centrocampista della Nazionale Brasilianaun match ai Mondiali. Con la vittoria percontro ildi lunedì, l'imbattibilità del centrocampista ex Real Madrid e Manchester United è salita a quotaincontri eguagliando, così, il record assoluto. Al Mondiale in Qatar di quattro anni fa, la Seleçao è stata eliminata dallama soltanto dopo i calci di rigore. Nel, invece, i brasiliani hanno perso contro ilma Casemiro non era in campo per

Rio De Janeiro, Brasile - 31 maggio 2026: Casemiro del Brasile esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante l'amichevole tra Brasile e Panama al Maracanã. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Nel Mondiale attualmente in corso in Canada, Messico e Stati Uniti, Casemiro sta dimostrando di essere uno dei giocatori più importanti della propria Nazionale. Durante la partita contro il Giappone valevole per i sedicesimi di finale del torneo, in molto avrebbero tolto il centrocampista dal campo. Ancelotti, però, la pensava diversamente e questo ragionamento ha dimostrato ancora una volta la grandezza del tecnico di Reggiolo. Carletto ha tenuto in campo Casemiro che, al minuto 56 su assist di Gabriel Magalhães, ha segnato di testa la rete del momentaneo 1-1 contro i giapponesi. Ancelotti si fida dei suoi giocatori e se che, anche quando sono in difficoltà, possono cambiare la partita in maniera positiva.