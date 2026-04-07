Sospiro di sollievo in casa Charlton: Coady, dopo lo spavento iniziale, sta bene ed è tornato a casa

Federico Grimaldi 7 aprile - 14:44

Momenti di grande paura per Conor Coady durante il pareggio 1-1 tra Charlton e Watford nel lunedì di Pasqua. Il difensore 33enne è crollato a terra privo di sensi dopo aver respinto con il volto un tiro violentissimo nei minuti di recupero, facendo scattare immediatamente i soccorsi. Rimasto a terra per diversi minuti, è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale tra gli applausi dei tifosi presenti a Vicarage Road. L’episodio ha suscitato grande apprensione, ma nelle ore successive il club ha rassicurato tutti sulle condizioni del giocatore, confermando che ha ricevuto il via libera medico ed è stato dimesso.

Trauma cranico ma esito negativo: il punto sulle condizioni di Coady — Il tecnico Nathan Jones ha spiegato che Coady“è stato messo ko” subito dopo l’impatto, motivo per cui lo staff medico è intervenuto con rapidità disponendo il trasferimento immediato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il Charlton ha poi diffuso un comunicato ufficiale in cui ha confermato che il difensore ha riportato un trauma cranico, precisando però che “tutti gli esami hanno dato esito negativo” e che il giocatore è stato “dimesso nella stessa serata” senza complicazioni.

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Una notizia che ha rassicurato ambiente e tifosi dopo i momenti di grande apprensione vissuti in campo. Il club ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente lo staff medico del Watford per il supporto e la collaborazione immediata durante l’emergenza. Coady resterà comunque sotto osservazione nei prossimi giorni. Con lo staff sanitario che continuerà a monitorarne le condizioni seguendo i protocolli previsti per i traumi cranici, a scopo precauzionale.

L'infortunio e lo stop al match: nove minuti di paura a Vicarage Road — L’infortunio è avvenuto nei minuti finali della gara diretta dall’arbitro Andrew Kitchen, causando una lunga interruzione. Dopo circa nove minuti di cure, Coady è stato sostituito da Macaulay Gillesphey proprio nella sua 500ª presenza tra i professionisti. Sui social, il difensore ha poi rassicurato tutti scrivendo: “Sto tornando a casa con mio figlio, grazie per tutti i messaggi”. Il match si è chiuso sull’1-1, con i gol di Matt Godden e Nestory Irankunda.