Il centrocampista aveva detto di gradire Madrid come luogo in cui forse vivere nel futuro. E questo non è piaciuto alla dirigenza londinese

Federico Iezzi Collaboratore 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 21:02)

Al Chelseaè scoppiato il caso Enzo Fernandez. Le numerose voci che lo accostano al Real Madrid, e le sue parole al miele per la città, gli sono costate la sospensione per due partite. Il centrocampista argentino salterà i quarti di finale di FA CUP contro il Port Vale e il big match in campionato contro il Manchester City.

Chelsea, scoppia il caso Enzo Fernandez — Enzo Fernandez è al centro di una polemica che riguarda il suo futuro con il suo attuale club, il Chelsea. L'argentino potrebbe andare via questa estate? Lui non ha confermato e nemmeno ha smentito ma, da tempo, sono numerosi i rumors che lo accostano al Real Madrid. "Mi piacerebbe provare a vivere lì. Madrid mi piace molto e mi ricorda moltissimo Buenos Aires". Queste, le parole che hanno scatenato la bufera riguardo alle future intenzioni del centrocampista.

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Due giornate di sospensione per l'argentino — Adesso sono arrivati i provvedimenti del club londinese. Li ha annunciati il tecnico dei Blues, Liam Rosenior: "Ho parlato con Enzo e abbiamo deciso che non sarà a disposizione per la partita di domani e con il Manchester City. È spiacevole dover parlare in questo modo, ma è stata oltrepassata una linea nella cultura del club e abbiamo dovuto sanzionare Enzo". Il tecnico dei Blues, ha poi provato ad essere più conciliante: "La porta non è chiusa per lui, ma questo è un club con tradizione e cultura e queste vanno protette". Il giocatore salterà quindi due match e non due qualsiasi: il quarto di finale di FA CUP, contro il Port Vale, e il big match della Premier League contro il Manchester City di Guardiola.

Le parole dell'allenatore e la scelta di sospendere Enzo Fernandez hanno, a loro volta, scatenato un nuovo polverone di polemiche. Si è fatto sentire, con una risposta durissima, l'agente del giocatore, Javier Pastore. L'ex Palermo si è scagliato contro il Chelsea: "La punizione è del tutto ingiusta: non c'è una vera ragione o giustificazione. Credo sia una scelta eccessiva sospendere il giocatore per due partite, peraltro cruciali per il Chelsea nella corsa alla Champions League". E ha anche aggiunto: "Non ha mai detto di voler andare via, ha solo menzionato Madrid. Ma ne parla come di città e mai ha detto che vuole lasciare il Chelsea".