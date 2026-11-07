Domenica la Pro League, la prima divisione belga, propone un pranzo tutto da gustare. Allo stadio Jan Breydel di Bruges va in scena il big match Club Brugge-Anderlecht, sfida valida per l'11^giornata di campionato. Le due squadra arrivano alla partita in un momento del tutto opposto con i padroni di casa in testa alla classifica grazie alle 9 vittorie ed un pareggio, mentre gli ospiti occupano il quinto ad 8 punti di distanza dai neroazzurri. Fischio di inizio alle 13:30.

Marc Coucke, il tifoso del Club Brugge diventato presidente dell'Anderlecht

Caricamento post Instagram...

Avete mai visto un tifoso prendere le redini della squadra rivale? Anzi, della storica squadra rivale? Può sembrare strano ma è successo davvero. Stiamo parlando di Marc, imprenditore e miliardario belga e, soprattutto, grande tifoso da sempre del Club Brugge . Classe 1965, Coucke non ha mai nascosto il suo amore per i colori neroazzurri tanto che agli inizi degli anni 2000 era suo solito scendere negli spogliatoi dello Jan Breydel. Inoltre, nelle stagione 2003-04 era uno degli ospiti d'onore nel settore vip durante le sfide di Champions League.La sua notorietà, tuttavia, è attribuita al giorno in cui fondò la popolare azienda farmaceutica, fondata nel 1987 e rimasta attiva fino al 2015, anno in cui Coucke la cedette alla. Dopo aver ceduto Omega Pharma, Coucke è diventato un importante investitore, principalmente in aziende belghe, con la sua società di investimento Alychlo, operando in diversi settori come l'immobiliare, l'edilizia, il farmaceutico, la tecnologia, l'industria alimentare e l'intrattenimento.

BRUXELLES, BELGIO - 4 MAGGIO: Christos Tzolis, numero 8 del Club Brugge KV, conduce il pallone durante il primo tempo della finale della Croky Cup tra Club Brugge KV e RSC Anderlecht, disputata il 4 maggio 2025 allo stadio Re Baldovino a Bruxelles, in Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Ma l'operazione più rilevante è avvenuta nel 2018. La rivale d'eccellenza del suo Club Brugge, l'Anderlecht, viveva una situazione economica molto complicata e fu in quel momento che Coucke prese la decisione che sconvolse tutti: ne divenne il presidente. Durante il suo mandato, nel club bianco-viola ci furono importanti cambiamenti, tra cui il portare in squadra molti giovani promettenti. Tuttavia, il lavoro non portò i risultati sperati tanto che, nell'annata 2019-20, l'Anderlecht non si qualificò alle coppe europee dopo ben 55 anni. Proprio al termine di quella stagione si dimise dall'incarico.