La stella del Chelsea bannata da Twitch dopo aver mostrato anticipatamente EA FC 27
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Piccolo incidente su Twitch per Cole Palmer. Il trequartista del Chelsea, già in possesso di una prima versione del nuovo EA FC 27, ha deciso di mostrare anticipatamente il gioco in diretta sul suo noto canale Twitch ricevendo un ban temporaneo dalla piattaforma viola.
Palmer anticipa EA e arriva il ban di TwitchNella giornata di martedì pomeriggio, Cole Palmer è andato in live sul suo canale Twitch giocando per più di un'ora al nuovissimo EA Sports FC 27. La stella Blues, però, non ha fatto i conti con l'uscita e, basandoci sul commento della casa videoludica, con l'orario in cui era possibile mostrare in anteprima il gioco. EA FC 27 uscirà, infatti, in tutto il mondo il prossimo 25 settembre, con la possibilità di giocare anticipatamente a partire dal 18 del mese.
Così, nel bel mezzo della live streaming di Palmer, è apparso il commento dell'account ufficiale del gioco, il quale ha scritto: "Ehm, Cole, non dovevamo farlo vedere un po' più tardi? Andremo in diretta alle 18:00 (ora del Regno Unito)". Attimi dopo, la diretta del calciatore è stata bloccata, con la piattaforma Twitch che ha deciso di bannare momentaneamente una delle grandi stelle della Premier League.
La reazione di Cole PalmerTornando sul piccolo incidente su Twitch, Cole Palmer ha commentato con ironia l'accaduto chiedendo a Twitch e EA Sports FC di rimuovere il ban dal suo account: "Stavo solo dando alla gente quello che voleva... per favore, rimuovete il ban dal mio account". Per poi lasciare un commento sotto un post della notizia del suo ban scrivendo: "Torneremo presto".
Infine, il talento dei Blues ha avuto modo di esprimere anche un giudizio sul "solo" 85 di overall sul gioco dichiarando: "Devo parlare con EA. Mi hanno tolto due punti di valutazione. Ho giocato con una sola gamba per 10 mesi la scorsa stagione, cosa volete che faccia".
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