Piccolo incidente su Twitch per Cole Palmer. Il trequartista del Chelsea, già in possesso di una prima versione del nuovo EA FC 27, ha deciso di mostrare anticipatamente il gioco in diretta sul suo noto canale Twitch ricevendo un ban temporaneo dalla piattaforma viola.

Palmer anticipa EA e arriva il ban di Twitch

Nella giornata di martedì pomeriggio,è andato in live sul suo canale Twitch giocando per più di un'ora al nuovissimo. La stella Blues , però, non ha fatto i conti con l'uscita e, basandoci sul commento della casa videoludica, con l'orario in cui era possibile mostrare in anteprima il gioco.uscirà, infatti, in tutto il mondo il prossimo 25 settembre, con la possibilità di giocare anticipatamente a partire dal 18 del mese.

Così, nel bel mezzo della live streaming di Palmer, è apparso il commento dell'account ufficiale del gioco, il quale ha scritto: "Ehm, Cole, non dovevamo farlo vedere un po' più tardi? Andremo in diretta alle 18:00 (ora del Regno Unito)". Attimi dopo, la diretta del calciatore è stata bloccata, con la piattaforma Twitch che ha deciso di bannare momentaneamente una delle grandi stelle della Premier League.

Footballer Cole Palmer was temporarily banned from Twitch after streaming EA FC 27 too early



He streamed himself opening Ultimate Team packs, saying he was "only giving the people what they wanted" pic.twitter.com/IfkprqT2SW — Dexerto (@Dexerto) September 15, 2026

La reazione di Cole Palmer

Tornando sul piccolo incidente su Twitch,ha commentato con ironia l'accaduto chiedendo adi rimuovere il ban dal suo account: "Stavo solo dando alla gente quello che voleva... per favore, rimuovete il ban dal mio account". Per poi lasciare un commento sotto un post della notizia del suo ban scrivendo: "Torneremo presto".

LONDRA, INGHILTERRA - 9 SETTEMBRE: Morgan Rogers e Cole Palmer del Chelsea scherzano insieme al termine della partita del terzo turno di Carabao Cup tra Chelsea e Leeds United a Stamford Bridge, il 9 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Infine, il talento dei Blues ha avuto modo di esprimere anche un giudizio sul "solo" 85 di overall sul gioco dichiarando: "Devo parlare con EA. Mi hanno tolto due punti di valutazione. Ho giocato con una sola gamba per 10 mesi la scorsa stagione, cosa volete che faccia".