La sosta per le Nazionali, ormai giunta agli sgoccioli, ci ha lasciato in eredità la differenza sostanziale delle carriere dei due più grandi giocatori del ventunesimo secolo. Mentre Messi si prepara, questa notte, a ricevere l'omaggio del popolo argentino al Monumental di Buenos Aires, Cristiano Ronaldo ha rotto con l'ambiente Portogallo, abbandonando il ritiro e non tornando più, forse, a vestire la maglia della Seleçao. Ma per CR7 non è finita qui: l'account del Manchester United si è preso gioco di lui con un video esplicativo.

Il video

La maxi pausa per le Nazionali ha bloccato i campionati, ma anche gli account dei club, costretti a inventare una programmazione di sana pianta per generare traffico tra le varie piattaforme. C'è chi ha registrato in anticipo dei video quiz interattivi per riempire il buco della sosta e chi, come il, ha ripescato dagli archivi storici. Proprio ciò che è successo nelle ultime ore con un video che ha fatto il giro dei social, generando l'ira dei fan di

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 29: Cristiano Ronaldo (Manchester United) reagisce dopo che Edinson Cavani (Manchester United) ha fallito un'occasione durante la partita del Gruppo F di UEFA Champions League tra Manchester United e Villarreal CF, disputata all'Old Trafford il 29 settembre 2021 a Manchester, in Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

L'account dei Red Devils ha pubblicato un video risalente alla stagione 2021/22, durante una gara di Champions League a Old Trafford contro il Villarreal. Diogo Dalot, rotta la linea di pressione, passa il centrocampo e, apparentemente, serve un pallone con i giri sbagliati a Cristiano Ronaldo, che si ferma di botto. La palla sembra essere destinata a uscire quando sbuca Edinson Cavani che, dopo una falcata degna di nota, non solo contrasta l'avversario, ma è anche bravo a toccare quanto basta la sfera per non farla uscire, trasformando un'azione in procinto di spegnersi sul fondo in una potenzialmente pericolosa.

That work rate 👏🔋 pic.twitter.com/T2nQTJpCHC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2026

Gaffe o intenzionale?