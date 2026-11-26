La battaglia legale per la Coppa d’Africa 2025 continua anche dopo il verdetto del Tribunale Arbitrale dello Sport, ma dal fronte senegalese arriva un messaggio netto al Marocco. Juan de Dios Crespo, avvocato spagnolo che assiste la Federazione senegalese, ha definito praticamente inesistenti le possibilità dei marocchini di ribaltare la sentenza che ha restituito il titolo africano ai Leoni della Teranga, legittimi vincitori del trofeo sul campo di Rabat e campioni d'Africa ufficiali dopo la sentenza del 24 novembre del TAS. Un intervento destinato ad alimentare ulteriormente una controversia che, a quasi un anno dalla finale, resta ancora al centro del calcio africano con la probabile ennesima risposta del team legale della nazionale marocchina.

Il Marocco non molla: pronto l'ennesimo ricorso

Nonostante il verdetto della Federcalcio marocchina non ha intenzione di darla vinta al Senegal . Attraverso un comunicato, infatti, laha comunicato la volontà di far ricorso alla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sportesplorando tutte le vie legali a loro disposizione. Nello specifico, si legge: "Larileva che la decisione non ha tenuto conto dell'orientamento recentemente adottato sia dall'International Football Association Board (IFAB) che dalla FIFA, in merito all'abbandono del terreno di gioco da parte dei calciatori senza l'autorizzazione dell'arbitro, nonché alle relative responsabilità e sanzioni disciplinari. Di conseguenza,".

Il comunicato è arrivato anche all'attenzione dell'avvocato dei senegalesi Juan de Dios Crespo, il quale recentemente ha provocato il team legale del Marocco, affermando che le percentuali della nazionale marocchina di ribaltare il risultato sarebbero dello "0,00001%".

Breaking: Senegal have been reinstated as Africa Cup of Nations winners over Morocco.



“The result obtained at the end of the AFCON 2025 final is confirmed (1-0 for Senegal).” -CAS pic.twitter.com/mLFtIe8TH4 — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2026

"Il Marocco ha lo 0,00001% di possibilità"

Una decisione del TAS può essere ribaltata solo in rarissimi casi. La probabilità che il Marocco riesca a ribaltare la situazione è dello 0,00001%. Non è impossibile, ma praticamente lo è

Intervistato ai microfoni di Cadena SER, l'avvocato della Federcalcio senegaleseha commentato la possibilità del Marocco di far ricorso al(unica autorità statale a cui si può ricorrere contro i lodi del Tribunale Arbitrale dello Sport), affermando: "".

AL KHOR, QATAR - 14 DICEMBRE: Sofyan Amrabat, del Marocco, appare abbattuto dopo l'eliminazione della sua squadra dal torneo, durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Francia e Marocco, disputata all'Al Bayt Stadium il 14 dicembre 2022 ad Al Khor, in Qatar. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Infine, il legale spagnolo ha concluso il suo intervento, dicendo: "Tornando al finale di partita, i giocatori marocchini sono rimasti in campo per vincere sul terreno di gioco. Se Brahim non avesse tirato quel rigore e se il Marocco avesse rifiutato il rientro del Senegal, il Marocco avrebbe vinto 3-0. Il loro desiderio di vincere sul terreno di gioco ha prevalso sul fatto che avessero già la vittoria in tasca".