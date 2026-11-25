Negli ultimi giorni, il TAS ha preso una decisione riguardante il titolo di vincitore dell'ultima elezione della Coppa d'Africa, conteso tra il Senegal ed il Marocco. Quando ha avuto luogo la finale, infatti, i senegalesi avevano vinto sul campo ma, ad un certo punto, hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco. A causa di questo gesto, era stata assegnata a tavolino la vittoria ai marocchini. Tuttavia, il Senegal ha deciso di presentare ricorso ed alla fine il TAS ha dato ragione a quest'ultima selezione. La Nazionale del Nord Africa, dal canto suo, oltre ad aver annunciato di passare per vie legali, ha subito anche delle conseguenze sulla propria posizione nel ranking FIFA.

Marocco, la decisione del TAS ha conseguenze anche sul ranking FIFA

⭐️18 janvier 2026

⭐️ 24 novembre 2026 pic.twitter.com/vh0BI4PlMr — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) November 24, 2026

La decisione finale del TAS sulla questione della Coppa d'Africa non è stata presa bene dalla. L'istituzione sportiva del Paese nordafricano, infatti, ha deciso che passerà per vie legali dato che il Senegal, abbandonando il campo, hale regole del gioco. Inoltre, ha ancheun presunto, poi smentito, tra la Federcalcio Senegalese ed un membro del TAS. Oltre ad aver perso il titolo di Campione d'Africa, i marocchini hanno perso anche delle posizioni nel ranking FIFA.Infatti, prima della decisione del TAS, i Leoni dell'Atlante occupavano laposizione, ottenuta grazie agli ottimi risultati degli ultimi anni. L'assegnazione del titolo al Senegal, però, ha portato il Marocco a perderenel ranking FIFA finendo, in questo modo, al settimo posto. In questo modo, iled ilguadagnano una posizione ed ora si trovano rispettivamente alla quinta ed alla sesta posizione del ranking. Il Senegal, invece, resta alposto ed il successo nella competizione continentale ha fatto guadagnare dei punti che permettono loro di avvicinarsi al