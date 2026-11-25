Le conseguenze della decisione del TAS sulla Nazionale del Nord Africa
Negli ultimi giorni, il TAS ha preso una decisione riguardante il titolo di vincitore dell'ultima elezione della Coppa d'Africa, conteso tra il Senegal ed il Marocco. Quando ha avuto luogo la finale, infatti, i senegalesi avevano vinto sul campo ma, ad un certo punto, hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco. A causa di questo gesto, era stata assegnata a tavolino la vittoria ai marocchini. Tuttavia, il Senegal ha deciso di presentare ricorso ed alla fine il TAS ha dato ragione a quest'ultima selezione. La Nazionale del Nord Africa, dal canto suo, oltre ad aver annunciato di passare per vie legali, ha subito anche delle conseguenze sulla propria posizione nel ranking FIFA.
Marocco, la decisione del TAS ha conseguenze anche sul ranking FIFALa decisione finale del TAS sulla questione della Coppa d'Africa non è stata presa bene dalla Federazione Calcistica Marocchina. L'istituzione sportiva del Paese nordafricano, infatti, ha deciso che passerà per vie legali dato che il Senegal, abbandonando il campo, ha violato le regole del gioco. Inoltre, ha anche denunciato un presunto scambio di messaggi, poi smentito, tra la Federcalcio Senegalese ed un membro del TAS. Oltre ad aver perso il titolo di Campione d'Africa, i marocchini hanno perso anche delle posizioni nel ranking FIFA.
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