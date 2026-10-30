La Corea del Sud sta attraversando una delle sue crisi più profonde e al centro del ciclone c'è proprio il suo figlio calcistico prediletto: Heung-min Son. Dopo una spedizione disastrosa ai Mondiali del 2026, culminata con una clamorosa eliminazione ai gironi e un duro scontro con la stampa per le ironie sul mancato servizio militare del giocatore, la nazionale asiatica è implosa in un vortice di polemiche, lotte interne e interventi delle autorità governative. Il ruolo dell'ex bandiera del Tottenham, oggi al Los Angeles FC, è finito per la prima volta seriamente in discussione, portando alla luce spaccature generazionali che sembrano ormai insanabili.

Corea, il caso Son arriva in Parlamento

Caricamento post Instagram...

L'opposizione chiede cambi immediati

La gravità della situazione è diventata pubblica lo scorso 21 ottobre, direttamente nelle aule della politica. Durante una riunione parlamentare, il politicoha messo all'angolo il(KFA), Lee Yong-soo, chiedendogli conto di un'indiscrezione clamorosa: all'interno dello spogliatoio, i compagni più giovani si rifiuterebbero di chiamare il capitano (Son appunto) con il suo nome, riferendosi a lui in modo distaccato come "". Il presidente federale non ha smentito, confermando tacitamente un quadro di totale disgregazione dello spogliatoio. Una situazione aggravata dalle recenti indagini: dopo le dimissioni dell'allenatoree del presidente della KFA, la polizia ha addirittura fatto irruzione negli uffici federali per fare chiarezza su presunte irregolarità gestionali.La polemica non riguarda soltanto i giovanissimi: attualmente, a guidare l'opposizione contro l'attuale spogliatoio sarebbero i giocatori della cosiddetta "". Elementi di spicco e di esperienza europea come(Bayern Monaco),(ora allo Schalke 04) e(Porto) avrebbero manifestato una profonda insoddisfazione verso la leadership di Son, arrivando a chiedere un nuovo capitano dopo il flop mondiale. Tensioni confermate dalle parole durissime di Hwang In-beom dopo il pareggio di ottobre col Venezuela: "Sono stanco fisicamente e mentalmente..., ma non sembra che stia accadendo nulla". La situazione sembrava talmente compromessa che voci insistenti davano i tre senatori pronti all'addio definitivo alla nazionale, scenario sventato in extremis dall'intervento di un dirigente della

SUWON, COREA DEL SUD - 25 MARZO: Lee Jaesung (a destra) della Corea del Sud festeggia con il compagno di squadra Son Heung Min (a sinistra) dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di qualificazione asiatica del Gruppo B per la Coppa del Mondo FIFA tra Corea del Sud e Giordania allo stadio Suwon World Cup il 25 marzo 2025 a Suwon, Corea del Sud. (Foto di Han Myung-Gu/Getty Images)

Un idolo in declino verso la Coppa d'Asia

Se fuori dal campo la situazione è disastrosa, anche sul campo lo status di intoccabile del "" scricchiola. Nonostante sprazzi di classe purissima, come la punizione trasformata a ottobre controche gli è valsa il 59° centro in nazionale, per la stampa coreana l'ipotesi di escluderlo dai titolari non rappresenta più un tabù sacrilego. Con ilche appare come un traguardo irraggiungibile per limiti anagrafici, l'ultima grande chiamata per ricompattare un ambiente a pezzi e lasciare un'eredità positiva resta l'imminente, che prenderà il via il 7 gennaio (salvo rinvii al 2028 per instabilità geopolitiche in Medio Oriente).