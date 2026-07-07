Un turbinio di polemiche legate all'affaire Balogun ha circondato Stati Uniti-Belgio, terminata con un trionfo dei Diavoli Rossi che ora affronteranno la Spagna nei quarti di finale. Nel post partita il portiere Courtois si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Gli Stati Uniti? Il Senegal è più forte".

Stanotte il Belgio si è preso una piccola rivincita, ma Courtois non aveva dubbi: «Il Senegal è più forte degli Stati Uniti» 🗣️



(1/4) pic.twitter.com/Dhx5A1xNhQ — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) July 7, 2026

Courtois sugli Stati Uniti: "Il Senegal ha un squadra migliore della loro"

Non è servito a granchè sospendere la squalifica di Balogun. La squadra di Pochettino è stata spazzata via da un ottimo Belgio che segna quattro reti conche chiude la questione. Ai quarti di finale, contro la Spagna, giocherà il Belgio di. Terminato il match il portiere dei belgi,, ha parlato ai giornalisti. L'estremo difensore si è soffermato sulla vittoria: "Abbiamo giocato una grande partita". Ha poi raccontato dei complessi giorni che hanno preceduto il match: "Negli ultimi giorni, qui negli Stati Uniti. Si diceva che ci avrebbero battuto facilmente, ma credo che oggi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra".

Courtois ha poi speso alcune parole per commentare il cammino della sua nazionale nel corso del Mondiale: "In un Mondiale è difficile paragonare le partite. Abbiamo avuto difficoltà contro Egitto e Iran, ma sono partite diverse. Volevamo mettere sotto pressione gli Stati Uniti fin dall'inizio e abbiamo cercato di creare occasioni". Infine, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe andando a commentare anche la spinosa vicenda Balogun e la prestazione degli USA: "Volevamo mettere sotto pressione gli Stati Uniti fin dall'inizio e abbiamo cercato di creare occasioni. Poi hanno iniziato a dubitare di se stessi. Ho letto della vicenda di Balogun e mi ha divertito. Capisco che vogliano creare entusiasmo intorno agli Stati Uniti, ma oggi avevo più fiducia nella nostra vittoria che contro il Senegal, che ha una squadra migliore degli Stati Uniti".