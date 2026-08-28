La seconda giornata della massima divisione inglese avrà inizio questa sera con lo scontro che metterà di fronte Eagles e Citizens
Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere
Si sta avvicinando l'inizio della partita che metterà di fronte il Crystal Palace ed il Manchester City. Le due squadre, infatti, daranno il via alla seconda giornata della Premier League. Il match comincerà alle ore 21:00 di questa sera e si disputerà presso il Selhurst Park di Londra. Aspettando il fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club della massima divisione inglese.
I precedenti tra Crystal Palace e Manchester CityPer questa nuova stagione, entrambe le squadre hanno deciso di cambiare allenatore. I padroni di casa, dopo due anni e mezzo con Oliver Glasner che ha conquistato i primi tre titoli nella storia del club, hanno ingaggiato Pierre Sage, reduce da una buonissima stagione col Lens conclusa al secondo posto in Ligue 1 e con la vittoria della Coppa di Francia. Gli ospiti, dal canto loro, dopo dieci anni con Pep Guardiola e tanti successi hanno scelto di affidarsi all'ex Chelsea Enzo Maresca. Alla prima di campionato, le Eagles hanno perso 2-0 in casa dell'Everton mentre i Citizens hanno vinto 2-1 contro il Bournemouth.
Questa sera, i due club giocheranno contro per la 70esima volta nella loro storia. A differenza di molte sfide inglesi, però, questa è "recente" dato che i primi due match risalgono alla Second Division della stagione 1964/1965: allora, il Crystal Palace ha vinto 0-2 l'andata mentre il ritorno è terminato 1-1. Ad oggi, il Manchester City ha vinto 35 match contro i londinesi. I restanti 34 sono divisi equamente tra pareggi e vittorie dei rossoblù. Quest'ultimi, il 17 maggio 2025, battendo 1-0 il City hanno vinto il primo trofeo della loro storia: la FA Cup. La squadra di Manchester ha datta sua parte anche la statistica sui gol realizzati: 122 contro i 69 delle Aquile.
Le statistiche del match quando si gioca in campionatoPrendendo in considerazione le sfide della massima divisione inglese, quindi tra quelle della vecchia First Division e l'attuale Premier League, londinesi e mancuniani hanno giocato contro in 50 occasioni. Il City ha conquistato la vittoria 28 volte mentre il Crystal Palace ha avuto successo dieci volte e le partite terminate in parità sono a quota dodici. L'ultimo successo in Premier delle Eagles contro i Citizens risale al 30 ottobre 2021. Quel giorno, all'Etihad Stadium, i londinesi hanno vinto 0-2 grazie ai gol di Wilfried Zaha e Conor Gallagher. La scorsa stagione, invece, il City ha vinto 3-0 sia all'andata che al ritorno.
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