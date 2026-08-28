Si sta avvicinando l'inizio della partita che metterà di fronte il Crystal Palace ed il Manchester City. Le due squadre, infatti, daranno il via alla seconda giornata della Premier League. Il match comincerà alle ore 21:00 di questa sera e si disputerà presso il Selhurst Park di Londra. Aspettando il fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club della massima divisione inglese.

I precedenti tra Crystal Palace e Manchester City

Per questa nuova stagione, entrambe le squadre hanno deciso di cambiare allenatore. I padroni di casa, dopo due anni e mezzo conche ha conquistato i primi tre titoli nella storia del club, hanno ingaggiato, reduce da una buonissima stagione colconclusa al secondo posto ine con la vittoria della. Gli ospiti, dal canto loro, dopo dieci anni cone tanti successi hanno scelto di affidarsi all'ex. Alla prima di campionato, le Eagles hanno persoin casa dell'mentre i Citizens hanno vintocontro il

Manchester, Inghilterra - 13 maggio 2026: Rayan Ait-Nouri del Manchester City e Chris Richards del Crystal Palace lottano per il possesso palla durante la partita di Premier League tra Manchester City e Crystal Palace all'Etihad Stadium. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Questa sera, i due club giocheranno contro per la 70esima volta nella loro storia. A differenza di molte sfide inglesi, però, questa è "recente" dato che i primi due match risalgono alla Second Division della stagione 1964/1965: allora, il Crystal Palace ha vinto 0-2 l'andata mentre il ritorno è terminato 1-1. Ad oggi, il Manchester City ha vinto 35 match contro i londinesi. I restanti 34 sono divisi equamente tra pareggi e vittorie dei rossoblù. Quest'ultimi, il 17 maggio 2025, battendo 1-0 il City hanno vinto il primo trofeo della loro storia: la FA Cup. La squadra di Manchester ha datta sua parte anche la statistica sui gol realizzati: 122 contro i 69 delle Aquile.

Le statistiche del match quando si gioca in campionato

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Prendendo in considerazione le sfide della massima divisione inglese, quindi tra quelle della vecchiae l'attuale Premier League, londinesi e mancuniani hanno giocato contro inoccasioni. Il City ha conquistato la vittoriavolte mentre il Crystal Palace ha avuto successovolte e le partite terminate in parità sono a quota. L'ultimo successo in Premier delle Eagles contro i Citizens risale al. Quel giorno, all'Etihad Stadium, i londinesi hanno vinto 0-2 grazie ai gol di. La scorsa stagione, invece, il City ha vintosia all'andata che al ritorno.Anche giocando in casa delle Eagles, la squadra di Manchester ha dimostrato di saper espugnare l'impianto sportivo degli avversari. Infatti, supartite, i Citizens hanno ottenuto benvittorie,pareggi e soltantosconfitte. L'ultimo successo in campionato del Crystal Palace contro i mancuniani tra le mura amiche è datato. In quel giorno di undici anni fa, i londinesi hanno vintograzie alle reti di, mentre per il Manchester City ha segnato