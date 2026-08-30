Si sta avvicinando sempre di più il calcio d'inizio della sfida che metterà di fronte il Monaco e l'Olympique Marsiglia. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della seconda giornata della Ligue 1. Questo big match della massima divisione francese comincerà alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stade Louis II, situato nel Principato di Monaco. Nel corso delle rispettive storie, le due squadre citate poco sopra hanno avuto diversi capitani e ce ne sono stati alcuni che hanno avuto una certa importanza.

Monaco-Olympique Marsiglia: i capitani più importanti della squadra di casa

Tra coloro che hanno avuto il privilegio di indossare la fascia da capitano del Monaco figura, venuto a mancare sei anni fa. Nel corso della sua carriera agonistica, durante la quale ha ricoperto il ruolo di centrocampista, ha vestito la maglia del Monaco dalaldisputando poco più dipartite. In quegli anni, il club monegasco ha vinto cinque trofei nazionali tra i quali spiccano i campionati vinti nel 'e nel ', annate in cui Hidalgo era il capitano della squadra.

Parigi, Francia - 6 febbraio 2013: L'ex allenatore francese Michel Hidalgo tiene un discorso durante un incontro tra i giocatori di Francia e Germania del Mondiale 1982. (Foto di Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images)

Il prossimo nome ha legato sua intera carriera al Monaco del quale, con il passare degli anni, è diventato il calciatore con più presenze nella storia dei monegaschi a quota 754. Stiamo parlando di Jean-Luc Ettori, che ha difeso la porta della squadra del Principato dal 1975 al 1994, anni in cui ha vinto tre campionati, altrettante coppe nazionali e la Supercoppa nel 1985. Il terzo della lista è colui che ha indossato la fascia durante la stagione 2016/2017, quella dell'ultima Ligue 1 vinta dal Monaco: Radamal Falcao, attaccante colombiano che ha realizzato 83 gol in 140 partite coi monegaschi dal 2013 al 2019.

Tre grandi calciatori dell'OM che hanno avuto la fascia al braccio

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