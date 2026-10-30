Tra gli incontri che andranno in scena nei prossimi giorni figura anche quello che metterà di fronte i Rangers e l'Aberdeen. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della semifinale della Scottish League Cup, vale a dire la coppa di lega scozzese. La sfida avrà inizio alle ore 18:30 di sabato 31 ottobre e si disputerà presso l'Ibrox Stadium. Entrambi i club, attualmente allenati rispettivamente da Derek McInnes e Steve Robinson, nel corso delle loro storie hanno avuto diversi calciatori i quali sono stati anche capitani. In attesa dell'incontro, quindi, vediamo insieme i nomi dei giocatori più importanti che hanno indossato la fascia da capitano dei Light Blues e dei Dors.

Rangers-Aberdeen, i capitani più importanti: cominciamo dal club di Glasgow

Il primo grande capitano dei Glasgow Rangers risponde al nome di. Nato nel 1942, ricopriva il ruolo di difensore e per tutta la sua carriera agonistica, durata dalal, ha vestito la maglia dei Teddy Bears. Ancora oggi è colui che ha collezionato più presenze con il club scozzese essendo a quota. Greig è diventato capitano dei Gers nele nel corso dei suoi anni con la squadra di Glasgow ha vinto diversi trofei tra i quali spiccanocampionati,coppe nazionali e lanel. Quell'anno, con Greig capitano, i Light Blues hanno vinto il torneo dopo aver battutoin finale laal Camp Nou.

Glasgow, Scozia - 27 dicembre 2025: James Tavernier dei Rangers reagisce durante la partita di Premier League tra Rangers e Motherwell all'Ibrox Stadium. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Per il prossimo calciatore si va tra gli anni '80 e '90 dato che stiamo parlando di Richard Gough. Vent'anni più giovane del già menzionato Greig, anch'egli ricopriva il ruolo di difensore e ha vestito la maglia dei Glasgow Rangers dal 1987 al 1997 e nella stagione 97/98 dopo la parentesi negli Stati Uniti col Kansas City. Con il club scozzese, del quale è stato capitano per otto stagioni, Gough ha vinto ben nove campionati, tre coppe nazionali e cinque Coppe di Lega. Chiudiamo con uno degli ultimi capitani dei Rangers: James Tavernier. Il terzino destro inglese ha giocato in Scozia dal 2015 fino al termine della scorsa stagione collezionando 565 presenze e ben 144 gol. Nella stagione 21/22, Tavernier ha vinto il titolo di capocannoniere dell'Europa League, competizione in cui i Rangers hanno perso la finale contro l'Eintracht Francoforte.

💭 "I think for supporters, players, staff and everybody connected with the club, to get the first trophy would be so important."



🎙️ Derek McInnes hopes his team can deliver a strong performance against Aberdeen on Saturday as they look to secure their place in the Premier… pic.twitter.com/D1tan17pcX — Rangers Football Club (@RangersFC) October 29, 2026

Adesso si passa ai Dons

Così come i Light Blues, anche l'Aberdeen ha avuto dei capitani storici. Il primo che va menzionato è colui che detiene il record di presenze (796) con la maglia del club scozzese. Stiamo parlando di, il quale ha vestito la maglia dei Dons dalal. Per diverse stagioni, l'allora difensore ha indossato la fascia di capitano dell'unico club della sua carriera durante la quale ha vinto dodici titoli tra cui tre campionati, la Coppa delle Coppe nelcontro ile, nello stesso anno, ladopo aver battuto l'

Glasgow, Scozia - 16 marzo 2014: Russell Anderson dell'Aberdeen solleva il trofeo della Scottish Communities League Cup al Celtic Park Stadium dopo aver battuto il Caledonian Thistle. (Foto di Jeff J Mitchell/Getty Images)

Nel momento in cui Miller ha deciso di lasciare il calcio giocato, la fascia di capitano dell'Aberdeen è passata sul braccio del suo allora compagno di reparto: Alex McLeish. Con le sue 689 presenze collezionate dal 1978 al 1994, l'ex difensore occupa il secondo posto nella classe dei calciatori con più partite giocate con la maglia dei Dons. Concludiamo inserendo un altro difensore che ha giocato per l'Aberdeen anche se, durante i suoi anni col club, ha vinto e sollevato soltanto la Coppa di Lega nazionale nella stagione 2013/2014. Stiamo parlando di Russell Anderson, 407 presenze coi Dons dal 1996 al 2007 e poi dal 2012 al 2015.