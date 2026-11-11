Tra le gare che andrà in scena nel corso di questa settimana metterà di fronte la Repubblica Ceca e la Spagna. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Entrambe fanno parte del Girone 3 della Lega A della competizione e scenderanno in campo alle ore 20:45 di giovedì 12 novembre. Il match, che metterà in palio tre punti importanti, si disputerà presso il Pragues Letna Hill situato nella capitale della Repubblica Ceca. Le due selezioni, nel corso delle rispettive storie, hanno avuto diversi calciatori che hanno indossato la fascia da capitano. Alcuni di questi, però, hanno avuto un'importanza maggiore rispetto ad altri.

I grandi capitani di Repubblica Ceca e Spagna: si parte dai cechi

Come primo nome tra i calciatori che hanno fatto la storia della Repubblica Ceca va inserito colui che ha indossato per primo la fascia da capitano della Nazionale che, fino alla metà degli anni '90 dello scorso secolo, era unita alladato che i due Paesi formavano la. Stiamo parlando di, che tra la vecchia e la nuova selezione ha giocato in totalepresenze. L'ex difensore, con la fascia al braccio, ha disputato anche l'del. In quell'edizione, i cechi hanno raggiunto la, dove sono stati sconfitti dalla

Praga, Repubblica Ceca - 16 novembre 2006: Pavel Nedved della Repubblica Ceca durante il ritorno dei Play-off per il Mondiale 2006 tra Repubblica Ceca e Norvegia alla Toyota Arena. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Il prossimo capitano ha raggiunto la sua notorietà in Italia dato che ha indossato la maglia della Lazio e della Juventus. Si tratta di Pavel Nedved, ex esterno sinistro ed oggi direttore generale della propria Nazionale. Il classe 1972 vanta ha giocato 91 presenze con la Repubblica Ceca, della quale è stato capitano dal 2000 al 2006. In quel periodo, i cechi hanno giocato l'Europeo del 2004 ed il Mondiale di vent'anni fa, durante il quale hanno giocato contro l'Italia ai gironi. Concludiamo con un altro simbolo della Repubblica Ceca, vale a dire Tomas Rosicky. Nato nel 1980, l'ex Borussia Dortmund ed Arsenal è diventato capitano delle propria Nazionale a seguito del ritiro di Nedved e l'ha indossata per dieci anni.

🎙️ "Luis siempre nos dice el partido más importante es el siguiente".



➡️ "Si mañana no ganamos se complica la situación que queremos: ser primeros de grupo. Chequia es un equipo complicado con entrenadores que nos conocen bien".



🗣️ Mikel Merino.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/J6PovRWwj2 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2026

Adesso si passa alla Roja

Come primo grande capitano della Nazionale Spagnola abbiamo scelto colui che, con la fascia al braccio, ha alzato il primo trofeo vinto dalla Roja nella sua storia. Si tratta di, il quale ha fatto parte della rosa che ha vinto l'Europeo delnella finale contro l'. Venuto a mancare tre anni fa, nel corso della sua carriera agonistica ha ricoperto il ruolo di difensore e ha vestito principalmente la maglia del

Granada, Spagna - 25 marzo 2021: Sergio Ramos della Spagna in azione durante la partita per la qualificazione al Mondiale 2022 tra Spagna e Grecia. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Con il prossimo grande capitano della Spagna ci si avvicina di più ai giorni nostri grazie ad Iker Casillas. Leggenda del Real Madrid, viene considerato uno dei migliori portieri nella storia del calcio. Il 45enne ha difeso i pali della propria Nazionale ben 167 volte e, nel periodo in cui ha indossato la fascia al bracciolo, ha alzato al cielo tre trofei: due Europei, quello del 2008 e del 2012; il primo nonché storico Mondiale, vinto in Sudafrica nel 2010. Dopo l'Europeo di dieci anni fa, Casillas ha scelto di concludere la propria esperienza in Nazionale ed la fascia da capitano è passata al braccio di un suo allora compagno di squadra al Real Madrid: Sergio Ramos. Considerato uno dei migliori difensori di sempre, il 40enne ha vinto i titoli citati poco sopra, ha giocato 180 partite con la Roja della quale è stato capitano fino al 2021.