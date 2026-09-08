Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

George Kamorasi, portiere del SE Dons, squadra che milita nella nona serie del calcio inglese, diventerà re. Il 36enne è l'erede legittimo del trono dei Tooro, una delle quattro dinastie riconosciute in Uganda, in quanto cugino del precedente sovrano.

Portiere diventa re, la storia di George Kamorasi

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La storia di George Kamorasi sembra uscita da una favola: una squadra di nona divisione inglese - quindi una società dilettantistica. Proprio lo scorso sabato il portiere ha giocato un ruolo decisivo nella vittoria per 2-0 del suo club contro l', in una gara valida per le prime fasi dell'

Come nelle migliori favole però, quasi contemporaneamente rispetto alla partita, il nome di Kamorasi è entrato ufficialmente nella lista dei possibili eredi al trono dei Tooro. I Tooro sono una delle quattro monarchie riconosciute nello stato dell'Uganda. Le monarchie nello stato africano prima sono state abolite - nel 1967 - e poi ripristinate - nel 1993. La successiva costituzione però ha messo nero su bianco che i sovrani non hanno potermi amministrativi o legislativi, ma coprono un ruolo di rappresentanza e culturale.

George Kamorasi prima di una gara con la maglia del SE Dons. Credits Instagram/bigg_kam

Il nome di Kamorasi è stato scelto come quello definitivo per sostituire l'ex sovrano il 4 Settembre, da una commissione di 21 membri. Il portiere è stato scelto in quanto cugino di Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Il precedente sovrano, tra l'altro, era passato alla storia poiché incoronato a soli 3 anni, diventando il più giovane sovrano in carica del mondo.

Una svolta incredibile nella vita di "Big G" - così è soprannominato George nel calcio dilettantistico. Cresciuto in Inghilterra, vive nella zona sud-est di Londra ed è anche capitano della squadra in cui milita. Adesso dovrà rivedere completamente le sue abitudini, dovendo conciliare la vita inglese con le tradizioni dei Tooro. George dovrebbe essere incoronato dopo la cerimonia funebre dell'ex re, che si terrà il 12 Settembre.