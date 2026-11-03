Niente ritorno in panchina per l'ex Milan
Galatasaray-Fenerbahce, l'escalation che porta alla maxi-rissa al fischio finale
Di recente, il Fenerbahce ha iniziato la ricerca per ingaggiare il nuovo allenatore ed aveva messo nella lista degli obiettivi Sergio Conceicao. Il club turco, infatti, negli ultimi giorni ha deciso di accettare le dimissioni di Kartal affidando, ad interim, a Dirk Kuyt il compito di guidare la squadra. Quindi, fino a quando non si troverà il nuovo tecnico, l'ex attaccante olandese del Liverpool si occuperà dei gialloblù che militano nella massima divisone turca. Uno degli obiettivi del Fener era l'ex tecnico di Milan ed Al-Ittihad. Tra le parti era anche in corso una trattativa. Tuttavia, nelle ultime ore il club di Istanbul ha preso la decisione di non proseguire con il lusitano.
Sergio Conceicao non allenerà il Fenerbahce: il motivoIn questo momento, il Fenerbahçe occupa la sesta posizione nella classifica del campionato turco avendo ottenuto sedici punti. I Canarini Gialli hanno collezionato cinque vittorie, un solo pareggio e ben quattro sconfitte, troppe per una squadra che punta al titolo con l'intento d'interrompere il dominio degli ultimi anni dei grandi rivali del Galatasaray. Nell'attuale edizione della Champions League, invece, il Fener scenderà in campo alle ore 18:45 di domani ospitando il Liverpool ed anche qui la situazione in classifica non è delle migliori. Il club turco, infatti, è al 31esimo posto con soli due punti ottenuti grazie ai pareggi casalinghi contro Roma (1-1) e Slava Praga (2-2).
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