Andreas Christensen voleva tornare a vestire la maglia della Danimarca, ma il suo fisico ha detto no. Il difensore del Barcellona, reduce da un lungo stop al quadricipite sinistro dopo l'ennesimo sfortunato infortunio, ha deciso di rinunciare alla convocazione per le prossime due gare internazionali con la nazionale danese, preferendo proseguire il suo percorso di recupero in Catalogna. Una scelta sofferta, come raccontato dal commissario tecnico Brian Riemer, il quale nelle ore precedenti ha svelato il retroscena di una telefonata particolarmente complicata.

Riemer rivela: "L'ho sentito quasi piangere al telefono"

Intervistato ai microfoni del più antico e noto giornale di calcio danese Tipsbladet,ha raccontato la telefonata con, rivelando: "Ama la nazionale danese. Ieri sera, perché è molto frustrato e sconvolto per la sua situazione fisica".

Continuando, il commissario tecnico della Danimarca ha informato tifosi e appassionati sulla rinuncia alla convocazione del difensore danese: "Sentiva di non essere ancora pronto e, pertanto, ha dovuto rinunciare alla convocazione. Date le sue attuali condizioni fisiche, non si sente pronto a giocare le partite internazionali".

😥 Momento duro para Christensen: "Lo tenía llorando al teléfono"



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✍️ L. Miguelsanz… — Diario SPORT (@sport) November 10, 2026

"C'è ancora molta strada da fare prima che possa tornare a giocare 90 minuti"

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In un'altra intervista ai microfoni della medesima testata, il ct scandinavo ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione fisica di: "Anche sepotesse essere disponibile per stare in panchina e giocare soltanto cinque minuti, ci sarebbe ancora molta strada da fare prima che lui possa tornare a giocare 90 minuti ed essere competitivo ai massimi livelli

COPENAGHEN, DANIMARCA - 15 NOVEMBRE: Il danese Andreas Christensen in azione durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Danimarca e Bielorussia, disputata al Parken Stadium il 15 novembre 2025 a Copenaghen, in Danimarca. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Infine, Brian Rimer ha terminato il suo commento, ribadendo la fiducia nel difensore del Barcellona e fissando la sosta di marzo 2027 come possibile data di ritorno in campo di Christensen con la nazionale danese: "Ci teniamo molto che Andreas Christensen sia pronto per la pausa delle nazionali di marzo".