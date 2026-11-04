Per anni è stato uno dei portieri più affidabili del panorama calcistico internazionale. Oggi, all'età di 38 anni, David Ospina ha deciso di dire addio al calcio giocato mettendo fine ad un'avventura durata quasi 20 anni. L'estremo difensore, che in Italia ha lasciato un ricordo importante specialmente nel suo percorso al Napoli, ha comunicato la sua decisione attraverso un video-messaggio sui propri canali social. Una decisione dolorosa ma maturata anche grazie ai problemi fisici che gli hanno impedito di rendere al meglio nelle ultime stagioni.

Il messaggio di David Ospina

Nel corso della sua carriera, David Ospina ha vestito numerose maglie prestigiose. Il suo percorso è iniziato dall'passando per il. Dopo i suoi anni in, l'estremo difensore fu acquistato dall'e successivamente dal Napoli. Nel 2022 approda all'dove subirà un infortunio molto grave. Infine, ritorna all'Atletico Nacional chiudendo in seguito la sua carriera nell'. Oggi, a 38 anni, ha deciso di dire addio al calcio: ". Non mi arrendo, sono grato a tutti per aver coronato il mio sogno: è stato un viaggio fantastico, non preoccupatevi perchè sarò sempre il ragazzo che ha coronato questo sogno".

BARRANQUILLA, COLOMBIA - 6 GIUGNO: David Ospina della Colombia si riscalda prima della partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Colombia e Perù allo stadio metropolitano Roberto Melendez il 6 giugno 2025 a Barranquilla, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Inoltre, il colombiano ha voluto ricordare il motivo che lo ha spinto a diventare un professionista, sottolineando quanto siano stati importanti i rapporti umani: "Amo l'odore dell'erba, le tribune, i tifosi che esplodono di gioia per un gol o per una parata. Voglio ringraziare la mia famiglia: in particolare i miei genitori che mi hanno permesso di realizzare questo sogno, mia moglie Jessi e ai miei due figli Dulce e Maxi. Senza il loro contributo nulla sarebbe stato uguale".

Caricamento post Instagram...

Dall'Arsenal al Napoli: i ringraziamenti dell'estremo difensore

L'ex portiere dell' Arsenal ha voluto inoltre ringraziare tutte le società di cui ha difeso i pali: ". Grazie a tutti i club che hanno creduto nelle mie potenzialità: dall'Atletico al Nizza; dai Gunners al Napoli e all'Al-Nasrr".

BERGAMO, ITALIA - 3 APRILE: Lorenzo Insigne del Napoli festeggia la vittoria con i compagni di squadra Andre Anguissa (a destra), David Ospina e Dries Mertens (a sinistra) al termine della partita di Serie A tra Atalanta BC e Napoli allo stadio Gewiss il 3 aprile 2022 a Bergamo, Italia. (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

Oltre ad aver difeso i pali di moltissimi club, David Ospina è stato protagonista con la maglia della propria nazionale. Infatti, l'ultimo pensiero è rivolto proprio alla Colombia: "Sono estremamente orgoglioso di aver difeso i pali del mio paese per moltissimi anni: era il mio sogno sin da piccolo. Ho avuto la fortuna di giocare con moltissimi giocatori di qualità. Non me lo immaginavo questo percorso, grazie calcio".