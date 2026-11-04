L'estremo difensore colombiano chiude ufficialmente il suo percorso da giocatore dopo aver vestito prestigiose maglie.
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Per anni è stato uno dei portieri più affidabili del panorama calcistico internazionale. Oggi, all'età di 38 anni, David Ospina ha deciso di dire addio al calcio giocato mettendo fine ad un'avventura durata quasi 20 anni. L'estremo difensore, che in Italia ha lasciato un ricordo importante specialmente nel suo percorso al Napoli, ha comunicato la sua decisione attraverso un video-messaggio sui propri canali social. Una decisione dolorosa ma maturata anche grazie ai problemi fisici che gli hanno impedito di rendere al meglio nelle ultime stagioni.
Il messaggio di David OspinaNel corso della sua carriera, David Ospina ha vestito numerose maglie prestigiose. Il suo percorso è iniziato dall'Atletico Nacional passando per il Nizza. Dopo i suoi anni in Francia, l'estremo difensore fu acquistato dall'Arsenal e successivamente dal Napoli. Nel 2022 approda all'Al-Nasrr dove subirà un infortunio molto grave. Infine, ritorna all'Atletico Nacional chiudendo in seguito la sua carriera nell'Atlante. Oggi, a 38 anni, ha deciso di dire addio al calcio: "Non me ne vado perché voglio, me ne vado perché ho deciso di ascoltare il mio corpo. Questo video rappresenta la mia lettera d'addio al calcio professionistico. Non mi arrendo, sono grato a tutti per aver coronato il mio sogno: è stato un viaggio fantastico, non preoccupatevi perchè sarò sempre il ragazzo che ha coronato questo sogno".
Inoltre, il colombiano ha voluto ricordare il motivo che lo ha spinto a diventare un professionista, sottolineando quanto siano stati importanti i rapporti umani: "Amo l'odore dell'erba, le tribune, i tifosi che esplodono di gioia per un gol o per una parata. Voglio ringraziare la mia famiglia: in particolare i miei genitori che mi hanno permesso di realizzare questo sogno, mia moglie Jessi e ai miei due figli Dulce e Maxi. Senza il loro contributo nulla sarebbe stato uguale".
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Dall'Arsenal al Napoli: i ringraziamenti dell'estremo difensoreL'ex portiere dell'Arsenal ha voluto inoltre ringraziare tutte le società di cui ha difeso i pali: "Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, dal primo all'ultimo, tutti i tecnici che ho avuto e i tifosi che mi hanno sempre sostenuto nonostante le avversità. Grazie a tutti i club che hanno creduto nelle mie potenzialità: dall'Atletico al Nizza; dai Gunners al Napoli e all'Al-Nasrr".
Oltre ad aver difeso i pali di moltissimi club, David Ospina è stato protagonista con la maglia della propria nazionale. Infatti, l'ultimo pensiero è rivolto proprio alla Colombia: "Sono estremamente orgoglioso di aver difeso i pali del mio paese per moltissimi anni: era il mio sogno sin da piccolo. Ho avuto la fortuna di giocare con moltissimi giocatori di qualità. Non me lo immaginavo questo percorso, grazie calcio".
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