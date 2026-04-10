Durante la conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha parlato della condizione fisica del centrocampista, lasciando intendere che dovrebbe recuperare prima della fine della stagione

Vincenzo Di Chio 10 aprile - 19:26

Mikel Merino è uno di quei giocatori molto spesso lontano dai riflettori ma che risultano fondamentali per gli equilibri della squadra. Punto cardine dell'Arsenal, ha saputo ritagliarsi un posto molto importante nello scacchiere della squadra, grazie alla sua innata qualità tecnica e la capacità di essere determinante anche in zona gol.

Arrivato dal Real Sociedad, il centrocampista ha subito colpito l'attenzione degli addetti ai lavori e specialmente del commissario tecnico della Nazionale Spagnola. Il Mondiale è sempre più vicino e per De La Fuente gli infortuni sono sempre più numerosi. L'ultimo riguarda proprio quello del centrocampista spagnolo, fermato da una lesione ossea del piede destro rimediata a gennaio.

Arteta fiducioso: possibile un rientro lampo per Merino — Lo stop di Merino ha pesato molto sul rendimento dei Gunners. Alla vigilia della sfida di Premier League con il Bournemouth, il tecnico dell'Arsenal ha dato aggiornamenti sulle condizioni dello spagnolo. Arteta ha lasciato intendere che il recupero stia andando meglio di quanto previsto e non esclude che possa tornare in campo prima del finale di stagione:

"Mikel è un grande esempio di come superare gli ostacoli. Non porta più il tutore e sta già svolgendo tanti esercizi. Ha reagito molto bene all'operazione e non ha dolore. Sono sicuro che con la sua caparbietà può accorciare i tempi. Se c'è una persona in grado di farlo, è sicuramente Merino."

Parole che confermano quanto Merino sia considerato un pupillo e un elemento affidabile nelle gerarchie della squadra. La sua metalità e la sua determinazione possono giocare un ruolo fondamentale in vista di un recupero lampo.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su BET365

Un'assenza che pesa e il Mondiale sempre più vicino — L'assenza del centrocampista si è fatta sentire nei risultati della squadra inglese, che nelle ultime settimane ha frenato la sua corsa verso la vittoria della Premier League. La squadra londinese ha risentito molto di questa mancanza specialmente nelle partite di Carabao Cup e della Fa Cup.

Pur partendo dalla mediana, è spesso utilizzato come riferimento avanzato, quasi da falso nueve, grazie alla sua capacità di inserimento e attacco agli spazi. I numeri parlano per lui: infatti Merino, ha collezionato 33 presenze segnando 6 gol e fornendo 3 assist. Può sorridere anche il Ct della Spagna dato che la coppa internazionale si avvicina e lo spagnolo è pronto al rientro in campo.