In casa Tottenham non arrivano buone notizie e queste riguardano uno dei nuovi arrivati, vale a dire Mykhailo Mudryk. L'attaccante passato agli Spurs durante la sessione estiva di calciomercato, infatti, non potrà essere a disposizone di Roberto De Zerbi per le prossime partite a causa di un infortunio. Inoltre, questo problema fisico potrebbe tenerlo fuori per alcune settimane lasciando, in questo modo, il club del Nord di Londra con un giocatore in meno anche se si tratta di uno che non fa parte de titolari.

Infortunio per Mudryk: ecco quanto tempo starà ai box

Dopo poco più di anni, l'attaccante ucraino aveva fatto il suo ritorno in campo nel match della terza giornata diche ha messo di fronte ilt ed il Tottenham. Prima di questa sfida, infatti, il giocatore passato agli Spurs dalcon la formula delè stato fermo perchéa causa delladi un testL'ala sinistra, nel match di domenica contro i Tricky Trees allenati da, ha giocato sedici minuti entrando al posto di. Tuttavia, l'ucraino dovrà fermarsi un'altra volta ma a causa di un infortunio.

Nottingham, Inghilterra - 5: Mykhailo Mudryk del Tottenham corre col pallone durante la partita della Premier League 2026/27 tra Nottingham Forest e Tottenham al City Ground. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Nelle ultime ore, il noto sito inglese The Sun ha riportato che Mudryk ha riportato un infortunio alla caviglia sinistra e sui social sta circolando una sua foto in cui sembra che stia indossando una scarpa ortopedica. A causa di questo problema fisico, l'ucraino dovrà stare fuori per diverso tempo e dovrebbe tornare in campo dopo la sosta delle Nazionali che avrà inizio a fine settembre. Nel periodo in cui starà fermo, il Tottenham giocherà contro l'Everton sabato 12 settembre in campionato, poi il 15 in EFL Cup contro il Liverpool e nuovamente in Premier, per la precisione il 19, contro l'Aston Villa.