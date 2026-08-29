Tra le partite che sono andate in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella tra l'Elversberg ed il Bayer Leverkusen. Le due squadre, infatti, si sono affrontate in occasione del primo turno della Bundesliga 2026/2027. La massima serie tedesca ha avuto inizio ieri sera con la manita del Bayern Monaco ai danni dello Stoccarda. Oggi, invece, si sono giocati altri match tra cui quello tra le due squadre citate all'inizio. La prima giornata del campionato ha regalato al pubblico una prima impresa dato che i padroni di casa, al loro esordio assoluto in Bundes, hanno battuto 3-2 le Aspirine.

L'Elversberg esordisce in Bundesliga battendo 3-2 il Leverkusen

Nella stagionel'Elvesberg ha chiuso la, ovvero la Serie B del calcio tedesco, al terzo posto qualificandosi alloper la promozione contro l'. Tuttavia, i bianconeri non hanno ottenuto il pass per la massima divisione nazionale e hanno giocato nuovamente in B. La scorsa stagione, invece, il club ha chiuso al secondo posto dietro alloottenendo, così, la prima nonché storica promozione in Bundesliga. Nel corso della giornata odierna, la squadra allenata dal 40enneha esordito in massima serie ospitando il Bayer Leverkusen di

Spiesen-Elversberg, Germania - 29 agosto 2026: David Mokwa dell'Elversberg esulta dopo aver segnato il terzo gol per la sua squadra durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra Elversberg e Bayer Leverkusen all'Ursapharm-Arena. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Presso l'Ursapharm-Arena. dopo otto minuti di gioco i padroni di casa hanno sbloccato il risultato grazie alla rete di Lucas Petkov su assist di Francis Onyeka. L'Elversberg non fa respirare gli avversari e dopo un minuto segna anche la rete del momentaneo 2-0 con lo statunitense Cole Campbell. La debuttante della Bundesliga inizia col botto anche la seconda frazione di gioco: al termine di un'azione offensiva, Petkov mette il pallone in mezzo e David Mokwa, attaccante francese classe 2004, ha realizzato la rete del 3-0. Il Bayer Leverkusen, però, non si arrende ed al 77' accorcia le distanza con Patrik Schick per poi segnare nuovamente al 91' con Christian Kofane. L'Elversberg, oggi, ha compiuto un'impresa dato che, al suo esordio in Bundes, ha sconfitto una squadra che due anni fa ha vinto il campionato.