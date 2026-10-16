Tra i tanti calciatori francesi che hanno avuto l'onore di giocare in Serie A figura anche Christophe Dugarry. Il classe 1972 che ricopriva il ruolo di attaccante, infatti, dopo gli anni in patria col Bordeaux ha firmato col Milan nel 1996. Tuttavia, la sua esperienza con la maglia rossonera è durata soltanto una stagione, durante la quale ha collezionato 26 presenze e ha segnato sei reti. Al termine della deludente annata 96/97, il Diavolo ha ceduto il transalpino al Barcellona. Al ritorno in patria, l'allora attaccante ha guadagnato la chiamata in Nazionale sia per il Mondiale del 1998 che per l'Europeo del 2000, competizioni che la Francia ha vinto. Oggi, il 54enne è un opinionista sportivo e di recente ha parlato di Gianluigi Donnarumma, che la scorsa estate ha salutato il Paris Saint-Germain per scelta tecnica di Luis Enrique.

Dugarry: "Donnarumma via dal Psg? Il suo ciclo era finito"

Nel corso della sessione estiva di calciomercato dello scorso anno, il Psg ha preso la decisone di acquistare dale mettere sul mercato Donnarumma. A seguito di questa scelta da parte di Luis Enrique, il portiere dellaha lasciato la Francia per andare in, per la precisione al Manchester City . Alla sua prima stagione inglese, l'ex estremo difensore del Milan ha vinto lae la. Mercoledì, in occasione della seconda giornata della league phase di, Gigio ha affrontato per la prima volta il Psg da ex e ha subito ben quattro reti.

Liverpool, Inghilterra - 11 ottobre 2026: Gianluigi Donnarumma del Manchester City durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool e Manchester City ad Anfield. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Nonostante sia passato un anno dalla sua cessione, in Francia si parla ancora della scelta che il club parigino ha preso nei confronti del classe 1999. Recentemente, durante la trasmissione transalpina Rothen s'enflamme, Dugarry ha voluto dire la sua su quest'argomento. Ecco le parole dell'ex attaccante della Nazionale Francese: "Qualsiasi cosa avesse fatto, le persone avrebbero continuato a parlare solo dei suoi errori. Secondo me il suo ciclo a Parigi era finito".