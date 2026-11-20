17 novembre 1929. Può apparentemente sembrare una data casuale, ma per empolesi e pisani rappresenta solo il primo storico confronto di quella che negli anni diventerà una rivalità capace di attraversare storia, categorie e generazioni. Un derby toscano, nel vero senso della parola, e un rapporto tra due città, caratterizzato da un certo campanilismo moderno, legato soprattutto all'identità culturale, allo sviluppo economico e, ovviamente, allo sport che attraversa generazioni ma non passa mai di moda: il calcio.

Tuttavia, elencare i cenni storici di una quasi secolare rivalità, non basta per capirne effettivamente la dimensione. Abbiamo quindi chiesto a Samuele, 19 anni sostenitore pisano, e Vincenzo, 30 anni tifoso empolese, il modo in cui sentono la rivalità tra Empoli e Pisa, in vista dell'imminente sfida in cadetteria.

Due ricordi amari per il Pisa: la beffa di Tutino e la sfida in Coppa Italia

Empoli-Pisa è una sfida che porta con sé ricordi differenti, tra partite rimaste impresse nella memoria e rivalità vissute con sensibilità diverse. Se per il tifoso empoleseil primo pensiero va all'ultimo confronto in Coppa Italia, con una precisazione che ridimensiona ironicamente il peso della rivalità, per il pisanoil passato è legato soprattutto a due sconfitte dolorose al Castellani.

Vincenzo: "Prima di tutto ci tengo a precisare che non è un derby (ride, ndr). Detto questo, la prima partita che mi viene in mente pensando a questa sfida è l'ultima in Coppa Italia, giusto per non andare troppo indietro nel passato: una partita in cui nei 90 minuti non abbiamo perso, eh!".

Samuele: "Ricordo bene gli ultimi due precedenti al Castellani, purtroppo terminati entrambi con un risultato negativo. Nel 2019, il Pisa neopromosso in Serie B arrivava a quella sfida del girone di ritorno reduce da un ottimo mercato, con l'arrivo, tra gli altri, di Caracciolo, diventato oggi una grande bandiera e un simbolo di Pisa. Arrivavamo bene a quella partita, giocata poco prima della sospensione del campionato per il Covid. Il Pisa era passato in vantaggio con Masucci, salvo poi subire prima il pareggio e successivamente la beffa del gol di Tutino nel recupero, proprio all'ultimo minuto. Anche all'andata era arrivato lo stesso risultato, con la rete di Frattesi all'Arena.

L'ultimo precedente ufficiale risale invece al 2020, quando il Pisa stava attraversando un momento complicato e faticava a trovare risultati. Anche in quell'occasione eravamo passati in vantaggio con Masucci, ma il vantaggio durò poco. Quell'Empoli poteva contare su un grande attacco, formato da Mancuso, La Mantia e soprattutto Moreo, autore di una bella rete. Anche lui, oggi, è diventato un idolo qui a Pisa".

PISA, ITALIA - 17 AGOSTO: Salvatore Monaco del Pisa Sporting Club in azione durante la partita di Coppa Italia tra Pisa SC ed Empoli FC all'Arena Garibaldi, il 17 agosto 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Giovani e ambizione: ecco cosa ruberebbero alla squadra rivale

Al di là dei ricordi, il confronto tra Empoli e Pisa passa anche dalle qualità che ciascuna tifoseria riconosce agli avversari.individua nell'ambizione l'aspetto che vorrebbe vedere maggiormente nella propria squadra in questa stagione, senza dimenticare l'apprezzamento personale per Emanuele Rao.invece, guarda soprattutto alla capacità dell'Empoli di formare e valorizzare giovani talenti, un modello che considera un valore aggiunto per il club azzurro.

Vincenzo: "In questa stagione ruberei l'ambizione, perché sicuramente loro ora ambiscono a qualcosa in più di noi. Come giocatore, invece, sono innamorato dall'anno scorso di Emanuele Rao".

Samuele: "Sarò molto banale, ma sicuramente il settore giovanile. Dall'Empoli escono tanti giovani interessanti, tra questi Canestrelli, acquistato dal Pisa nel 2022. C'è poi Angori, che, pur essendo cresciuto in un settore giovanile diverso, ha trovato all'Empoli un ambiente in cui valorizzarsi. La capacità di lanciare tanti giovani, che poi hanno effettivamente fatto bene e oggi giocano in Serie A, come Fazzini e Baldanzi, rappresenta un grande valore aggiunto. Tra l'altro, vorrei aggiungere anche una nota personale: nell'Empoli di oggi vediamo crescere e giocare Matteo Egan, un ragazzo che frequentava la mia stessa scuola elementare. Vederlo arrivare a questi livelli mi fa davvero piacere e sono contento che l'Empoli sia stato bravo a individuarlo e a dargli fiducia".

PISA, ITALIA - 17 AGOSTO: Stefano Moreo del Pisa Sporting Club in azione contro Marco Curto dell'Empoli FC durante la partita di Coppa Italia tra Pisa SC ed Empoli FC all'Arena Garibaldi, il 17 agosto 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Tra scaramanzia e fiducia: le sensazioni in vista di Empoli-Pisa

Le aspettative per la partita raccontano due stati d'animo differenti. Da una parte,affronta l'appuntamento con una buona dose di scaramanzia, pur lasciando spazio alla speranza che la pausa abbia permesso alla squadra di migliorare. Dall'altra,si mostra fiducioso nelle qualità del Pisa, ma non nasconde la necessità di correggere alcuni problemi, soprattutto in fase difensiva.

Vincenzo: "Istintivamente direi che si perde, ma pensandoci spero che questa sosta possa aver dato tempo ad Andreoletti di far vedere quello che in questo momento non è riuscito ancora a mostrare".

Samuele: "Le sensazioni sono positive, perché so che questa squadra ha i valori e le qualità per controllare la partita e portare a casa la vittoria. Dall'altra parte, c'è anche tanta curiosità e la speranza di capire se il Pisa abbia saputo lavorare bene sugli errori difensivi e quali cambiamenti apporterà Bianco. Il problema principale dei nerazzurri è che subiscono troppi gol, nonostante riescano a trovare la rete con regolarità. Adesso c'è bisogno di fiducia, ma anche della giusta mentalità, di fame e di grande attenzione ai dettagli, per trovare continuità nei risultati ed essere competitivi nella corsa al ritorno in Serie A. Sicuramente a Empoli non sarà semplice, in Serie B non esistono risultati scontati. Mi auguro però di vedere un Pisa attento, determinato e voglioso di portare a casa il risultato, soprattutto in una partita così importante come il derby".

Due modi di essere tifosi: la vicinanza alla città e una fede nerazzurra

Il significato del tifo rappresenta forse il punto in cui emergono maggiormente le differenze tra le due testimonianze. Peril legame con l'si è sviluppato attraverso la vicinanza alla città, le amicizie e le esperienze vissute allo stadio, rafforzandosi nel tempo anche grazie alla creazione del suo canale. Perinvece, ilè una parte imprescindibile della propria identità, una passione da coltivare anche attraverso il lavoro quotidiano sui social.

Vincenzo: "Per me non ha un significato particolare, è normale. Se è come una seconda pelle? Beh sì, io abito a pochissimi minuti da Empoli e mi sento uno di loro. Ho iniziato a seguire il calcio un po' più da grande rispetto a chi comincia da bambino, però le amicizie ti portano allo stadio e lì dentro nasce l'amore per la maglia: il calore, l'ambiente... E poi ho rafforzato tanto il mio tifo - che negli anni, con gli impegni della vita, stava diventando un po' più abitudinario - grazie al mio canale, il quale nasce semplicemente dalla voglia di comunicare e parlare della squadra che amo. Infatti ci tengo molto a precisare che sul mio canale ci sono solo io e c'è soltanto il mio pensiero".

Samuele: "Per me il Pisa è tutto. È una passione, una fede e un legame che va oltre i risultati del campo. Essere tifoso significa esserci sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché questa squadra non si abbandona mai. È anche il motivo per cui da anni porto avanti con passione la pagina Instagram PISACN, cercando di tenere aggiornati i tifosi su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro. Dedico tempo ed energie a questo progetto perché mi piace raccontare il Pisa, condividere notizie, momenti ed emozioni con altri tifosi e contribuire, nel mio piccolo, a tenere viva questa passione. Perché il Pisa non è soltanto una squadra di calcio, è un'identità che ci unisce e che ci portiamo dentro, indipendentemente dalla categoria e dai risultati".

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Empoli-Pisa, oltre il risultato: due identità a confronto

Le parole dimostrano, dunque, come una stessa partita possa assumere significati differenti a seconda del rapporto che ciascun tifoso costruisce con la propria squadra. Il primo racconta l'attraverso la vicinanza alla città, la passione maturata allo stadio e la voglia di comunicare il proprio punto di vista. Il secondo vive ilcome un legame profondo, da alimentare anche nei momenti difficili e da condividere con gli altri sostenitori.

A emergere è anche una diversa percezione della rivalità: Vincenzo precisa con ironia che Empoli-Pisa non è un derby, mentre Samuele la definisce una sfida importante, da affrontare con determinazione e orgoglio. Due prospettive che riflettono sensibilità differenti, senza impedire a entrambi di riconoscere i punti di forza della squadra avversaria.

Identità, appartenenza e rivalità. Sono questi i tre fattori che distinguono un tifoso dal rivale, nonché la massima espressione del significato della parola "passione".

Articolo a cura di Antonino Paradino e Alex Bianchi