Allo stadio Carlo Castellani di Empoli tira di nuovo aria di derby. Sabato 21 novembre 2026 alle 19.30 gli azzurri ospitano il Pisa per la dodicesima giornata di Serie B. Un incrocio in cui la classifica e la distanza geografica passano in secondo piano davanti a una rivalità viscerale, tipicamente toscana. Qui l'Arno fa da filo conduttore ma anche da linea di centrocampo immaginaria tra la tradizione contadina dell'entroterra e quella tirrenica. Da una parte i padroni di casa, legati a un territorio di tradizioni agricole e gravitanti nell'orbita di Firenze, storica rivale della Repubblica Marinara; dall'altra i nerazzurri, portabandiera di una città che ha costruito parte della propria identità sul rapporto con il fiume e il litorale.

Se il campo fosse una tavola, la storia di Empoli-Pisa racconterebbe una sfida tra carciofi, carni e ricette contadine da una parte, e pesce, legumi e specialità marinare dall'altra. Due cucine toscane, certo ma con identità distinte come quelle delle due squadre e qualche ingrediente a fare la differenza. E allora, per una volta, mettiamo da parte parastinchi e scarpini e prepariamoci a scoprire due formazioni alternative, tutte da gustare.

Empoli, un 4-3-3 con i piedi ben piantati nella tradizione

Gli azzurri partono con un 4-3-3 concreto, costruito intornoche si rifà soprattutto al suo passato agricolo. Tra i pali si piazza la, la fettina di carne impanata, fritta e ripassata nel pomodoro, impossibile affrontare senza sporcarsi le mani.

Tifosi dell'Empoli durante la partita di Serie A tra Empoli e Parma allo stadio Carlo Castellani, il 10 maggio 2025. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Davanti al portiere, la difesa a quattro schiera una coppia centrale composta da coniglio fritto, croccante fuori e tenero dentro, e lesso rifatto con le cipolle, con i carciofi fritti a presidiare le corsie laterali. Una retroguardia robusta, forse non velocissima, ma decisamente difficile da superare.

A centrocampo il lavoro sporco spetta ai tortelli di patate al ragù, alla panzanella (l'insalata di pomodori, cipolla rossa, cetrioli e pane raffermo) e alla ribollita, tre interpreti accomunati da sostanza e tradizione. Sulle fasce si muovono i pici all'anatra e il pollo fritto con carciofi, mentre il riferimento in attacco è la bistecca alla fiorentina. Un centravanti di peso, chiamato a finalizzare ogni pallone che passa dalle sue parti.

Pisa, un 4-2-3-1 tra terra, fiume e mare

Il Pisa risponde con un 4-2-3-1 che permette di valorizzare la varietà della cucina cittadina, sospesa tra prodotti dell'entroterra, tradizione fluviale e sapori di mare.

Tifosi nerazzurri durante la partita di Serie A tra Pisa e Bologna all'Arena Garibaldi, il 2 marzo 2026 a Pisa. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

In porta c'è la zuppa pisana, a base di verdure, fagioli e pane raffermo, ricca e rassicurante. Davanti si sistema una linea difensiva a quattro: formano la coppia centrale il mucco pisano in umido (a base di spezzatino di manzo toscano) e lo stoccafisso alla pisana con pomodoro e patate, con cecina e ceci all'olio sulle corsie esterne. Una difesa che unisce carni rosse, legumi e tradizione marinara e non concede nulla all'avversario.

Il doppio mediano è affidato al bordatino, la tradizionale zuppa di farina gialla, e baccalà alla griglia. A creare il gioco e rifornire l'attaccante ci pensano il trequartista e le ali: trenette alla renaiola (dal nome dei lavoratori che dragavano il letto del fiume dalla rena), seppie con bietola e pasta con le arselle, le piccole e gustose telline tipiche dei fondali sabbiosi e poco profondi, compongono un reparto offensivo che profuma di mare e di Arno. Davanti, la punta è una bistecca di mucco pisano, specialità legata a una razza bovina autoctona. Un centravanti che punta sulla qualità, capace di fare reparto anche da solo.

Empoli-Pisa, il verdetto: chi vince in cucina?

Davide Frattesi festeggia la vittoria dell'Empoli al termine della partita di Serie B contro il Pisa, disputata all'Arena Garibaldi il 21 settembre 2019. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

A questo punto, resta da assegnare il risultato. l'Empoli schiera una formazione solida, con i carciofi fritti a fare da collante e una tradizione gastronomica che riesce a rimanere semplice senza scadere nel banale. Il Pisa risponde con una squadra più varia, capace di alternare piatti di terra e di mare, con la zuppa pisana a proteggere la porta e la torta co' bischeri pronta a entrare dalla panchina e a mettere il sigillo definitivo sulla partita.

Proprio il dolce pisano, una crostata ripiena di riso, cioccolato, uvetta e canditi, potrebbe essere l'arma segreta delle Torri. Ma attenzione, anche l'Empoli ha le sue carte da giocare, ad esempio i cantuccini e Vin Santo, tipici della tradizione locale, o il pan bistugio, soffice e arricchito da pinoli e scorzette di limone. Il fischio finale, insomma, può ancora aspettare. Perché tra braciole, pici, cecina e dolci tanto rustici quanto gustosi, il pronostico per questo derby, almeno in cucina, rischia di essere una bella X.