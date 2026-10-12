Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Il calcio portoghese è stato scosso da un grave episodio avvenuto al termine di Oliveira do Hospital-Alverca B, gara valevole per la quinta giornata del gruppo C del Campeonato de Portugal. Dopo il successo per 3-1 della squadra ospite, il portiere brasiliano Mateus Mendes, avrebbe perso il controllo e colpito ripetutamente un avversario, scatenando una confusione generale in campo.

Portiere aggredisce avversario con calci e pugni dopo la partita

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Record, durante il match tra, l'estremo difensore brasiliano della formazione ospite, 24 anni, avrebbe ferocemente aggredito un avversario subito dopo la sconfitta per 3-1.

Basandoci sulla ricostruzione e le immagini diffuse sui social, Mendes avrebbe corso dalla sua area verso il centro del campo per poi sferrare quello che negli sport da combattimento viene definito un Superman Punch, continuando violentemente l'aggressione con una serie di calci, prima di essere finalmente allontanato dai giocatori presenti in campo. Il giocatore dell'Oliveira do Hospital è stato rapidamente soccorso dallo staff medico, riportando un grosso ematoma sul corpo.

O encontro entre Oliveira do Hospital e Alverca B, disputado este domingo, terminou com momentos de tensão. Segundo o Diário de Coimbra, o guarda-redes Mateus Mendes terá agredido um jogador adversário após a derrota por 3-1.



📽️ Fonte: Diário da Bola / Diário de Coimbra pic.twitter.com/6uqdBam5b4 — Hora H (@ahorahnoticias) October 12, 2026

L'Alverca indaga sull'aggressione

A vitória do Oliveira do Hospital diante do Alverca B (3-1) ficou manchada pela agressão violenta de Mateus Mendes, guarda-redes de nacionalidade brasileira, da equipa dos ribatejanos



desferiu um soco na cabeça de 1 jogador adversário e um forte pontapéhttps://t.co/g7PFxf6Flf pic.twitter.com/WImNzxA223 — Manuela Silva (@mariamanuelaCl1) October 12, 2026