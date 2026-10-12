Il portiere dell’Alverca B avrebbe sferrato pugni e calci su un avversario dell’Oliveira do Hospital
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Il calcio portoghese è stato scosso da un grave episodio avvenuto al termine di Oliveira do Hospital-Alverca B, gara valevole per la quinta giornata del gruppo C del Campeonato de Portugal. Dopo il successo per 3-1 della squadra ospite, il portiere brasiliano Mateus Mendes, avrebbe perso il controllo e colpito ripetutamente un avversario, scatenando una confusione generale in campo.
Portiere aggredisce avversario con calci e pugni dopo la partitaSecondo quanto riportato dal noto quotidiano Record, durante il match tra Oliveira do Hospital e Alverca B, l'estremo difensore brasiliano della formazione ospite Mateus Mendes, 24 anni, avrebbe ferocemente aggredito un avversario subito dopo la sconfitta per 3-1.
Basandoci sulla ricostruzione e le immagini diffuse sui social, Mendes avrebbe corso dalla sua area verso il centro del campo per poi sferrare quello che negli sport da combattimento viene definito un Superman Punch, continuando violentemente l'aggressione con una serie di calci, prima di essere finalmente allontanato dai giocatori presenti in campo. Il giocatore dell'Oliveira do Hospital è stato rapidamente soccorso dallo staff medico, riportando un grosso ematoma sul corpo.
L'Alverca indaga sull'aggressioneNel frattempo, l'Alverca B sta valutando provvedimenti disciplinari nei confronti del proprio portiere sostenendo, al tempo stesso, che Mateus Mendes avrebbe dato in escandescenze poiché provocato dagli avversari. Tuttavia, il club porotghese ha voluto sottolineare come l'indagine abbia come fine l'accertamento completo dei fatti e un possibile provvedimento disciplinare all'aggressore. Un altro sgradevole episodio macchia, dunque, il mondo del calcio. Per uno sport che, fin dalle origini, porta avanti valori di lealtà e rispetto reciproco, affiancando un senso di rivalità puramente da un punto di vista sportivo, l'aggressione di Mateus Mendes viola ogni confine sportivo e umano. In attesa di ulteriori sviluppi, purtroppo, il calcio portoghese non può far altro che condannare episodi di questo genere e rispondere agli accaduti con severe sanzioni.
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