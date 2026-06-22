La gara in programma questa sera, alle 23:00 italiane, al Lincoln Financial Field di Philadelphia tra Francia e Iraq è a serio rischio rinvio causa maltempo. Secondo la CBS, gli innumerevoli temporali che si stanno abbattendo in queste ore nella regione minacciano di estendersi complicando, così, la corretta regolarità della sfida.

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La situazione in vista di Francia-Iraq

A differenza di quanto accaduto l'anno scorso in occasione del Mondiale per Club, in cui il maltempo e l'allerta fulmini hanno preso il sopravvento posticipando l'inizio delle partite o allungandole per ore e ore, in questa Coppa del Mondo tutto sta filando per il verso giusto. Fino a stamattina. Infatti, la CBS racconta che diversi temporali stanno costringendo le autorità preposte a monitorare la situazione minuto dopo minuto. La gente che abita o si trova a, città in cui si giocherà, è stata informata di possibili venti distruttivi, fulmini violenti, tornado isolati e inondazioni.

Gianni Infantino, presidente FIFA (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

L'allerta, dunque, è massima e, per tali ragioni, la gara rischia di essere rimandata di qualche ora. Infatti, gli incastri del calendario non permettono il recupero di una partita nei giorni successivi, dunque, dovrà essere giocata in giornata.

Il girone della Francia

🚨 The France vs. Iraq World Cup match is facing a major threat of extreme weather conditions tonight. 😳☔️



Thunderstorms are forecast in Philadelphia from 2pm to 7pm local time, with kickoff scheduled for 5pm. 🇺🇸



Expected conditions include:



🔸 Severe thunderstorms. ☔️

🔸… pic.twitter.com/BA0XsEFl3Q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 22, 2026

Il gruppo I ha ancora tanto da raccontare. Laguida a quota 3 punti grazie alla vittoria schiacciante, sul tabellino e non sul campo, contro l' Haaland e compagni se la vedranno questa notte alle 02:00 contro il. Gli africani hanno perso la prima contro la, pur giocando alla pari e rischiando di segnare nel primo tempo.

Nella ripresa si è abbattuta la furia di Mbappe e, per il Senegal, non c'è stato niente da fare. Le Bleus vogliono strappare il passaggio del turno già stasera e, per farlo, servirà battere l'Iraq. La stella del Real Madrid è a caccia del record come miglior marcatore della storia dei mondiali, distante soltanto due lunghezze.

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