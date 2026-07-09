Gavi, centrocampista della Spagna e del Barcellona, suona la carica prima della gara dei quarti di finale del Mondiale contro il Belgio. Parlando nella conferenza pre partita, infatti, ha confessato di sognare di firmare il gol decisivo in finale, contro l'Argentina di Messi.

😅 "He soñado que metía de chilena en la final del Mundial... Pero eso son sueños. Ojalá se cumpla".



🇪🇸 Gavi, antes del España-Bélgica de este viernes. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nT73YzcBv9 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 9, 2026

Il sogno di Gavi: "Voglio segnare in rovesciata, in finale, contro l'Argentina di Messi

Cresce l'attesa per la partita tra Spagna e Belgio : una delle due andrà in semifinale e se la vedrà con la vincete di stasera tra. Nel frattempo, in conferenza stampa, ha parlato Gavi. Il classe 2004 ha detto che preferirebbe affrontare il Marocco nel prossimo match: "Sono due grandi squadre, ma direi il Marocco, perché". Gavi ritiene che la squadra sia forte, solida, e che debba farsi forza puntando sull'unità del gruppo: "È importante che tutti abbiano le idee chiare, che giochino o meno. Dobbiamo rappresentare il Paese con unità e con il contributo di ognuno. Siamo molto uniti, e una delle cose migliori che abbiamo. Proprio questa unità e la consapevolezza che anche chi non gioca vince le partite. Dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro al meglio. Se lo faremo le cose andranno sicuramente bene.".

In seguito, inoltre, gli è stato chiesto se spera di giocare di più e di essere decisivo, dato che è sceso in campo solo contro Austria e Portogallo. Lui ammette di sì. Spera, anzi sogna, di decidere la finale del Mondiale: "Certo che spero di essere decisivo in un Mondiale. Sogno di segnare il gol che ci farà vincere il titolo. Ho sempre segnato di fare gol in rovesciata durante una finale della Coppa del Mondo. Sono sogni, spero si avverino. Contro chi mi piacerebbe farlo? Contro l'Argentina di Messi. Ma non conta tanto contro chi, quello che conta davvero è arrivare alla finale".