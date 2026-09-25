Quest'estate ha avuto luogo la più importante competizione calcistica, vale a dire il Mondiale 2026. Il torneo, infatti, è stato disputato da ,età giugno fino al 19 luglio. In questo giorno appena menzionato, presso il MetLife Stadium situato ad East Rutherford, si è tenuta la finale della competizione. Le due Nazionale che si sono contese il titolo sono state la Spagna ed i campioni in carica dell'Argentina. Al termine dei 120 minuti tra tempi regolamentari e supplementari, gli spagnoli hanno vinto per la seconda volta il titolo di Campioni del Mondo grazie alla rete di Ferran Torres. Inoltre, la competizione ha fatto parlare di sé per vari motivi tra cui quelli economici. Restando su questo ambito diverse società, tra cui quella di David Beckham, hanno ottenuto incassi molto importanti.

I guadagni record di Beckham grazie al Mondiale 2026

Nelle ultime ore, il sito portoghese Record ha riportato la cifra che l'ex calciatore inglese ha fatto guadagnare alla sua società grazie alla massima competizione intercontinentale. Durante i Mondiali, il proprietario dell'è apparso in ben. L'ex giocatore delha collaborato con marchi prestigiosi come Bank fo America, Lenovo, McDonald's e Verizon, giusto per citarne alcuni dei più importanti. Grazie a ciò la DRJB Holdings, società che gestisce Beckham, ha fatto registrare un guadagno record che si avvicina ainell'ultimo esercizio fiscale. Tra l'altro, questa cifra supera glidello scorso anno.

Lusail, Qatar - 30 novembre 2025: David Beckham intervistato nel Paddock prima del Gran Premio di Formula 1 in Qatar al Circuito Internazionale di Lusail. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Inoltre, nel corso di quest'anno solare Forbes ha pubblicato un report nel quale ha messo in evidenza che l'ex giocatore di Real Madrid e Milan ha creato un impero che vale 1.35 miliardi di dollari, che corrispondono ad 1.18 miliardi di euro. Beckham l'ha costruito principalmente dal momento in cui ha appeso gli scarpini al chiodo. Insieme a Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods, Roger Federer ed Ion Tiriac (rumeno ex giocatore di hockey sul ghiaccio ed ex tennista), Beckham è uno dei sette sportivi, tra ex ed attuali, che sono divenuti miliardari.