L'incredibile cifra guadagnata dall'ex calciatore inglese
Gavi mantiene la parola: vittoria del Mondiale e capelli rosa!
Quest'estate ha avuto luogo la più importante competizione calcistica, vale a dire il Mondiale 2026. Il torneo, infatti, è stato disputato da ,età giugno fino al 19 luglio. In questo giorno appena menzionato, presso il MetLife Stadium situato ad East Rutherford, si è tenuta la finale della competizione. Le due Nazionale che si sono contese il titolo sono state la Spagna ed i campioni in carica dell'Argentina. Al termine dei 120 minuti tra tempi regolamentari e supplementari, gli spagnoli hanno vinto per la seconda volta il titolo di Campioni del Mondo grazie alla rete di Ferran Torres. Inoltre, la competizione ha fatto parlare di sé per vari motivi tra cui quelli economici. Restando su questo ambito diverse società, tra cui quella di David Beckham, hanno ottenuto incassi molto importanti.
I guadagni record di Beckham grazie al Mondiale 2026Nelle ultime ore, il sito portoghese Record ha riportato la cifra che l'ex calciatore inglese ha fatto guadagnare alla sua società grazie alla massima competizione intercontinentale. Durante i Mondiali, il proprietario dell'Inter Miami è apparso in ben dodici spot pubblicitari. L'ex giocatore del Manchester United ha collaborato con marchi prestigiosi come Bank fo America, Lenovo, McDonald's e Verizon, giusto per citarne alcuni dei più importanti. Grazie a ciò la DRJB Holdings, società che gestisce Beckham, ha fatto registrare un guadagno record che si avvicina ai 97 milioni di euro nell'ultimo esercizio fiscale. Tra l'altro, questa cifra supera gli 80.9 milioni dello scorso anno.
Inoltre, nel corso di quest'anno solare Forbes ha pubblicato un report nel quale ha messo in evidenza che l'ex giocatore di Real Madrid e Milan ha creato un impero che vale 1.35 miliardi di dollari, che corrispondono ad 1.18 miliardi di euro. Beckham l'ha costruito principalmente dal momento in cui ha appeso gli scarpini al chiodo. Insieme a Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods, Roger Federer ed Ion Tiriac (rumeno ex giocatore di hockey sul ghiaccio ed ex tennista), Beckham è uno dei sette sportivi, tra ex ed attuali, che sono divenuti miliardari.
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