Il Mondiale è da sempre sinonimo di unione fra popoli, di orgoglio nell'indossare la maglia della propria nazione e di condivisione, anche per poche partite, di tutti i momenti, di gioia e di tristezza, con amici, parenti e fratelli. Rappresentare il proprio paese, per un calciatore, nella massima competizione sportiva, è già di per sé un onore, ma se lo si fa insieme al proprio fratello non ha prezzo. Negli anni abbiamo visto Eden e Thorgan Hazard rappresentare il Belgio oppure Jerome Boateng giocare per la Germania e, contemporaneamente, Kevin Prince per il Ghana al Mondiale brasiliano del 2014. In questa edizione ci saranno ben otto coppie di fratelli impegnate con le rispettive squadre.

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Le 4 coppie di fratelli che giocheranno insieme

La coppia più famosa e alla seconda partecipazione consecutiva è targata Lucas Hernandez . I due francesi, che per ironia della sorte occupano la stessa posizione di campo, la fascia sinistra, hanno già alle spalle il Mondiale 2022 qatariota, vissuto insieme. Ronald Koeman , CT dell', ha deciso di convocare sia, reduce dalla vittoria della Premier League con l'e il fratello, in forza al

Meno conosciuti sono i capoverdiani Deroy e Laros Duarte e i curaçaoeni Juninho e Leandro Bacuna. Per loro sarà un'esperienza inedita rappresentare, per la prima volta, Capo Verde e Curaçao ai Mondiali.

Lucas Hernández has a tradition with the Champions League trophy 🏆🤣 pic.twitter.com/6Whc7Y7HT0 — OneFootball (@OneFootball) May 31, 2026

Le 4 coppie di fratelli che giocheranno per maglie diverse

Anche in questo caso, la coppia più famosa riguarda la. In particolar modo,è stato convocato dai transalpini e sarà protagonista indiscusso dell'attacco dimentre, il fratelloha deciso di rappresentare lasarà l'uomo d'esperienza del, il fratellola freccia nell'arco del roster dicon la

BILBAO, SPAIN - 24 GENNAIO: Iñaki Williams dell'Athletic Club (L) celebra il gol del terzo della sua squadra con il compagno di squadra Nico Williams durante il match dei Quarti di Finale di Copa del Rey tra Athletic Club e FC Barcelona allo Stadio San Mamés il 24 gennaio 2024 a Bilbao, Spagna. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Brian Brobbey sarà un'alternativa nell'attacco dell'Olanda, Derrick Luckassen giocherà per il Ghana. Infine, la coppia di fratelli meno famosa è rappresentata da Harry Souttar, convocato dall'Australia e John, speranzoso di fare la storia con la Scozia.

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