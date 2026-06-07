Grandi protagonisti dei Mondiali saranno diverse coppie di fratelli, ma non tutti giocheranno per la stessa Nazionale
Una sorpresa speciale per il compleanno di Doué in ritiro con la Francia
Il Mondiale è da sempre sinonimo di unione fra popoli, di orgoglio nell'indossare la maglia della propria nazione e di condivisione, anche per poche partite, di tutti i momenti, di gioia e di tristezza, con amici, parenti e fratelli. Rappresentare il proprio paese, per un calciatore, nella massima competizione sportiva, è già di per sé un onore, ma se lo si fa insieme al proprio fratello non ha prezzo. Negli anni abbiamo visto Eden e Thorgan Hazard rappresentare il Belgio oppure Jerome Boateng giocare per la Germania e, contemporaneamente, Kevin Prince per il Ghana al Mondiale brasiliano del 2014. In questa edizione ci saranno ben otto coppie di fratelli impegnate con le rispettive squadre.
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Le 4 coppie di fratelli che giocheranno insiemeLa coppia più famosa e alla seconda partecipazione consecutiva è targata Theo e Lucas Hernandez. I due francesi, che per ironia della sorte occupano la stessa posizione di campo, la fascia sinistra, hanno già alle spalle il Mondiale 2022 qatariota, vissuto insieme. Ronald Koeman, CT dell'Olanda, ha deciso di convocare sia Jurrien Timber, reduce dalla vittoria della Premier League con l'Arsenal e il fratello Quinten, in forza al Marsiglia.
Meno conosciuti sono i capoverdiani Deroy e Laros Duarte e i curaçaoeni Juninho e Leandro Bacuna. Per loro sarà un'esperienza inedita rappresentare, per la prima volta, Capo Verde e Curaçao ai Mondiali.
Lucas Hernández has a tradition with the Champions League trophy 🏆🤣 pic.twitter.com/6Whc7Y7HT0— OneFootball (@OneFootball) May 31, 2026
Le 4 coppie di fratelli che giocheranno per maglie diverseAnche in questo caso, la coppia più famosa riguarda la Francia. In particolar modo, Desiré Doué è stato convocato dai transalpini e sarà protagonista indiscusso dell'attacco di Didier Deschamps mentre, il fratello Guéla ha deciso di rappresentare la Costa d'Avorio. Iñaki Williams sarà l'uomo d'esperienza del Ghana, il fratello Nico la freccia nell'arco del roster di De La Fuente con la Spagna.
Brian Brobbey sarà un'alternativa nell'attacco dell'Olanda, Derrick Luckassen giocherà per il Ghana. Infine, la coppia di fratelli meno famosa è rappresentata da Harry Souttar, convocato dall'Australia e John, speranzoso di fare la storia con la Scozia.
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