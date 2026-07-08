Il Brasile ritorna a casa ma tutti i calciatori e il ct sono andati in vacanza, per riposarsi prima degli impegni con i club
Prima la doppietta, poi la viking row: Haaland manda in estasi la Norvegia
Ha generato qualche lamentela il rientro in patria della nazionale brasiliana dopo l'eliminazione contro la Norvegia agli ottavi di finale del Mondiale. Il Brasile, infatti, non è tornato. O meglio, sull'aereo della squadra c'era un solo giocatore: Danilo. Gli altri? Tutti in vacanza in giro per il Mondo.
Chegada de Danilo, único jogador da Seleção a voltar para o Brasil. Estava tudo montado no Salão Nobre, mas o jogador saiu pelo desembarque internacional e não quis falar com a imprensa. pic.twitter.com/qjfF9t8xvs— Bruno Murito (@brunomurito) July 8, 2026
Il Brasile ritorna a casa ma sull'aereo c'è solo DaniloDopo la cocente delusione dell'eliminazione contro la Norvegia di uno scatenato Haaland i tifosi si aspettavano il rientro in patria dell'intera formazione di Carlo Ancelotti. Ma quando l'aereo è atterrato è successo qualcosa di curioso e insolito. Sul velivolo che avrebbe dovuto ripotare la Selecao a Rio de Janeiro dal New Jersey, la squadra non c'era. C'era un solo giocatore sull'aereo: l'ex Juventus Danilo che è stato visto scendere dalla scaletta tutto solo. Il difensore non ha risposto alle domande dei giornalisti.
Secondo i media brasiliani Danilo è rientrato in Brasile assieme al resto della delegazione: con lui c'erano i massaggiatori, lo staff, i medici, gli addetti alla comunicazione. La spiegazione di questa insolita situazione va ricercata negli impegni dei giocatori. Tra pochi giorni, infatti, ricominciano gli impegni dei club e i calciatori che militano nei club europei sono stati autorizzati ad andare qualche giorno in vacanza prima di riunirsi alle squadre. Anche il ct, Ancelotti, è andato in vacanza: direzione Vancouver.
Una situazione che non ha fatto piacere al popolo brasiliano. I tifosi avrebbero voluto vedere la nazionale rientrare unita e compatta. Ci si aspettava che almeno i giocatori più esperti, come Neymar, Alisson, Marquinhos, Casemiro, dessero l'esempio rientrando in patria. L'immagine di Danilo che, solo fra i calciatori, scende la scaletta in silenzio e con tristezza ha suscitato tante lamentele. Ma forse è l'immagine che meglio simboleggia la breve esperienza del Brasile, che partiva come una delle formazioni favorite, in questo Mondiale da cui esce sicuramente troppo presto e con troppi rimpianti alle spalle.
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