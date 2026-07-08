Ha generato qualche lamentela il rientro in patria della nazionale brasiliana dopo l'eliminazione contro la Norvegia agli ottavi di finale del Mondiale. Il Brasile, infatti, non è tornato. O meglio, sull'aereo della squadra c'era un solo giocatore: Danilo. Gli altri? Tutti in vacanza in giro per il Mondo.

Chegada de Danilo, único jogador da Seleção a voltar para o Brasil. Estava tudo montado no Salão Nobre, mas o jogador saiu pelo desembarque internacional e não quis falar com a imprensa. pic.twitter.com/qjfF9t8xvs — Bruno Murito (@brunomurito) July 8, 2026

Il Brasile ritorna a casa ma sull'aereo c'è solo Danilo

contro la Norvegia di uno scatenatoi tifosi si aspettavano il rientro in patria dell'intera formazione di. Ma quando l'aereo è atterrato è successo qualcosa di curioso e insolito. Sul velivolo che avrebbe dovuto ripotare la Selecao a Rio de Janeiro dal New Jersey, la squadra non c'era.o che è stato visto scendere dalla scaletta tutto solo. Il difensore non ha risposto alle domande dei giornalisti.

Secondo i media brasiliani Danilo è rientrato in Brasile assieme al resto della delegazione: con lui c'erano i massaggiatori, lo staff, i medici, gli addetti alla comunicazione. La spiegazione di questa insolita situazione va ricercata negli impegni dei giocatori. Tra pochi giorni, infatti, ricominciano gli impegni dei club e i calciatori che militano nei club europei sono stati autorizzati ad andare qualche giorno in vacanza prima di riunirsi alle squadre. Anche il ct, Ancelotti, è andato in vacanza: direzione Vancouver.

Una situazione che non ha fatto piacere al popolo brasiliano. I tifosi avrebbero voluto vedere la nazionale rientrare unita e compatta. Ci si aspettava che almeno i giocatori più esperti, come Neymar, Alisson, Marquinhos, Casemiro, dessero l'esempio rientrando in patria. L'immagine di Danilo che, solo fra i calciatori, scende la scaletta in silenzio e con tristezza ha suscitato tante lamentele. Ma forse è l'immagine che meglio simboleggia la breve esperienza del Brasile, che partiva come una delle formazioni favorite, in questo Mondiale da cui esce sicuramente troppo presto e con troppi rimpianti alle spalle.