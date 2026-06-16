Il difensore della Roma, alle prese con un infortunio da maggio, tornerà disponibile secondo il CT ivoriano
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Una delle nazionali che più ha stupito in questa prima tornata della Coppa del Mondo è stata, senza ombra di dubbio, la Costa D'Avorio. Gli elefanti hanno trovato la vittoria allo scadere, contro l'Ecuador, grazie alla rete del subentrato Amad Diallo, ala del Manchester United. Il successo, pesantissimo per l'economia del girone, ha spianato la strada a Diomandé e compagni per il passaggio del turno. Prolungare il cammino il più a lungo possibile non sembra un'utopia e la formazione africana beneficerà anche del ritorno del suo miglior difensore, Evan Ndicka.
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Le condizioni del centrale romanistaIl CT ivoriano Faé si è espresso circa lo stato di salute dell'ex Eintracht Francoforte: "Se non avessimo avuto la possibilità di recuperarlo durante il Mondiale avremmo preso una decisione differente, quindi non lo avremmo convocato e lo avremmo sostituito. Il fatto che sia qui significa che crediamo possa tornare disponibile a un certo punto". Parole incoraggianti dell'allenatore africano, speranzoso di poter fare affidamento su Ndicka e alzare ulteriormente il livello, già abbastanza alto, dei suoi uomini.
Il difensore della Roma è fermo ai box dal derby contro la Lazio in cui ha rimediato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale. Nonostante l'infortunio problematico, Ndicka è volato con i compagni di squadra negli USA e aspetterà miglioramenti dal suo corpo per poter scendere in campo.
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Il cammino della Costa D'AvorioLa partita più entusiasmante in termini di spettacolo offerto, intensità e ritmo è stata, a sorpresa, Costa D'Avorio-Ecuador, vinta dagli africani 1-0. Con questo successo, Gli elefanti hanno un piede e mezzo ai sedicesimi di finale. Basterà, infatti, un solo punto tra Germania e Curaçao. La stella più luminosa attorno alla quale gravita l'intero sistema ivoriano è Yan Diomandé, super talento del Lipsia per cui i tedeschi chiedono più di 100 milioni. Partito sulla fascia destra, ha ubriacato un signor difensore come Piero Hincapié e, una volta entrato Diallo, poi match winner, e spostatosi sulla fascia di maggior competenza, ha continuato imperterrito a saltare il malcapitato terzino destro ecuadoregno, nonostante la gabbia voluta intorno a lui dal CT dei sudamericani Beccacece.
Il capitano è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Franck Kessie che, insieme a Seko Fofana, ex Udinese, forma una diga in mezzo al campo. Nel secondo tempo ha fatto il suo esordio in un Mondiale anche Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, subentrato a Wahi. Una formazione, quella africana, piena zeppa di talento in tutti i reparti. Con questa freschezza, leggerezza di testa e qualità sognare non costa nulla.
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