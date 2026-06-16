Una delle nazionali che più ha stupito in questa prima tornata della Coppa del Mondo è stata, senza ombra di dubbio, la Costa D'Avorio. Gli elefanti hanno trovato la vittoria allo scadere, contro l'Ecuador, grazie alla rete del subentrato Amad Diallo, ala del Manchester United. Il successo, pesantissimo per l'economia del girone, ha spianato la strada a Diomandé e compagni per il passaggio del turno. Prolungare il cammino il più a lungo possibile non sembra un'utopia e la formazione africana beneficerà anche del ritorno del suo miglior difensore, Evan Ndicka.

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Le condizioni del centrale romanista

Il CT ivorianosi è espresso circa lo stato di salute dell'ex Eintracht Francoforte: "Se non avessimo avuto la possibilità di recuperarlo durante il Mondiale avremmo preso una decisione differente, quindi non lo avremmo convocato e lo avremmo sostituito. Il fatto che sia qui significa che crediamo possa tornare disponibile a un certo punto". Parole incoraggianti dell'allenatore africano, speranzoso di poter fare affidamento sue alzare ulteriormente il livello, già abbastanza alto, dei suoi uomini.

UDINE, ITALY - APRIL 14: Evan Ndicka della AS Roma in azione durante la partita di Serie A TIM tra Udinese Calcio e AS Roma alla Dacia Arena il 14 aprile 2024 a Udine, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il difensore della Roma è fermo ai box dal derby contro la Lazio in cui ha rimediato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale. Nonostante l'infortunio problematico, Ndicka è volato con i compagni di squadra negli USA e aspetterà miglioramenti dal suo corpo per poter scendere in campo.

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Il cammino della Costa D'Avorio

La partita più entusiasmante in termini di spettacolo offerto, intensità e ritmo è stata, a sorpresa,, vinta dagli africani 1-0. Con questo successo, Gli elefanti hanno un piede e mezzo ai sedicesimi di finale. Basterà, infatti, un solo punto tra. La stella più luminosa attorno alla quale gravita l'intero sistema ivoriano è Yan Diomandé , super talento delper cui i tedeschi chiedono più di 100 milioni. Partito sulla fascia destra, ha ubriacato un signor difensore comee, una volta entrato, poi match winner, e spostatosi sulla fascia di maggior competenza, ha continuato imperterrito a saltare il malcapitato terzino destro ecuadoregno, nonostante la gabbia voluta intorno a lui dal CT dei sudamericani

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - MAY 16: Yan Diomande del RB Lipsia controlla la palla durante la partita di Bundesliga tra SC Friburgo e RB Lipsia all'Europa-Park Stadion il 16 maggio 2026 a Friburgo in Brisgovia, Germania. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images)

Il capitano è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Franck Kessie che, insieme a Seko Fofana, ex Udinese, forma una diga in mezzo al campo. Nel secondo tempo ha fatto il suo esordio in un Mondiale anche Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, subentrato a Wahi. Una formazione, quella africana, piena zeppa di talento in tutti i reparti. Con questa freschezza, leggerezza di testa e qualità sognare non costa nulla.

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