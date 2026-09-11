Nelle ultime ore hanno iniziato a girare dei rumors sui possibili contatti tra il Fenerbahce ed Antonio Conte. Infatti, dopo il pareggio di ieri contro la Roma in Champions League, l'allenatore dei gialloblù Ismail Kartal ha rassegnato le dimissioni. Tuttavia, il presidente del club di Istanbul ha confermato la permanenza di quest'ultimo, che adesso dovrà occuparsi della prossima sfida di campionato contro il Gaziantep.

Conte obiettivo del Fenerbahce per la panchina, ma...

Tra le fila della squadra della massima divisione turca si sta vivendo una situazione particolare dopo quanto accaduto nella giornata di ieri. Kartal, allenatore del Fenerbahce, durante la conferenza stampa dopo la partita di Champions League contro la Roma terminataha preso la decisione di rassegnare le dimissioni. Subito dopo, però, il presidente del club turcoha voluto confermare il tecnico dichiarando che, fino a quando lui sarà alla guida del club, Kartal allenerà i Canarini Gialli. Nonostante ciò, oggi il tecnico non ha diretto l'odierno della squadra.

Nel frattempo, ha iniziato a circolare la notizia che il Fenerbahce sta già cercando colui che potrebbe prendere il posto del turco. Nelle ultime ore beIN SPORTS ha riportato che la squadra della massima divisione turca avrebbe messo in cima ai propri obiettivi Antonio Conte. In questo momento, il tecnico italiano non sta allenando nessuna squadra dopo aver concluso la sua esperienza sulla panchina del Napoli. Il club turco, quindi, avrebbe intenzione di effettuare prima un sondaggio per capire se Conte è disponibile o meno. L'obiettivo sarebbe quello di provare a chiudere la trattativa durante la pausa delle Nazionali che comincerà a fine mese.

Napoli, Italia - 24 maggio 2026: Antonio Conte, allenatore del Napoli, reagisce durante la partita di Serie A tra Napoli ed Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La squadra turca, ovviamente, ha come obiettivo quello di vincere il campionato e vorrebbe affidarsi ad un allenatore con una certa esperienza nonché vincente. Infatti, Conte sarebbe una buona scelta avendo allenato diversi club tra cui Juventus, Inter, Chelsea, con il quale ha vinto la Premier League nella stagione 2016/2017, e Tottenham. Inoltre, per un periodo è stato anche commissario tecnico della Nazionale Italiana guidandola durante gli Europei disputati nel 2016.

Kamuoyuna Bilgilendirme



Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.



Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/tY8sOFX6Kb — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 11, 2026

Tuttavia, nonostante le voci che stanno circolando il Fenerbahce ha confermato ancora una volta la permanenza di Kartal. Infatti, con un post sul proprio profilo X, la squadra di Istanbul ha dichiarato: "Il nostro allenatore, il signor Ismail Kartal, rimane al suo posto. La squadra continuerà la preparazione per la partita contro il Gaziantep FK con una sessione di allenamento che si terrà domani alle ore 11:30 sotto la direzione del nostro tecnico Ismail Kartal. Questa è un'informazione per il pubblico".