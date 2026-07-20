Nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo la finale del Mondiale 2026 che ha messo di fronte la Spagna e l'Argentina. Le due squadre, per l'occasione, si sono affrontate presso il MetLife Stadium situato ad East Rutherford. Alla fine dei tempi regolamentari e quelli supplementari, gli spagnoli hanno avuto la meglio vincendo 1-0 grazie alla rete di Ferran Torres al 106'. La Spagna, per la seconda volta nella sua storia, ha vinto il titolo di Campione del Mondo e la FIFA sta per dare alla Federazione Calcistica Spagnola un'importante somma di denaro.

Il Mondiale 2026 fa guadagnare alla Spagna un'importante somma di denaro

Nelle ultime ore, la Spagna ha fatto il suo ritorno in Europa con la coppa dei Mondiali appena vinti e le medaglie d'oro per tutta la squadra. Dato che ha vinto la massima competizione intercontinentale per la seconda volta dopo l'edizione di sedici anni fa, la Spagna avrà una ricompensa anche a livello economico da parte della FIFA. Infatti, il quotidiano AS ha riportato che gli spagnoli otterranno circaper aver vinto il torneo. Questa cifra, però, aumenterà ancor di più anche grazie ai varicoi quali la Federcalcio Spagnola ha trovato gli accordi prima del Mondiale.

Madrid - 20 luglio 2026: Luis de la Fuente, allenatore della Spagna, Rodri della Spagna e Rafael Louzan, presidente della Federazione Spagnola in posa col trofeo al momento dell'arrivo della squadra all'aereoporto Adolfo Suarez Madrid–Barajas prima della parata per la vittoria dela Mondiale. La finale del Mondiale è stata giocata al MetLife Stadium tra Spagna ed Argentina. (Foto i Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

La Spagna, per la spedizione appena terminata, ha ricevuto il sostegno da parte di ben 35 aziende. Sopra tutte loro c'è, ovviamente, lo sponsor tecnico della Roja che è Adidas. Oltre al noto marchio di abbigliamento tedesco ci sono anche altri partner tra cui citiamo Ebro e Movistar. Tra l'altro, grazie al successo della squadra allenata da Luis De La Fuente, i vari sponsor stanno ottenendo delle entrare importanti. Il 45% dei 44 milioni citati in precedenza, poi, andrà ai ventisei calciatori convocati che, quindi, otterranno circa 756mila euro a testa.