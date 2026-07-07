Per celebrare il 30esimo anniversario del franchise noto in tutto il mondo, ad ogni squadra è stato assegnato un Pokémon
Così come in Italia abbiamo la Serie A, in Spagna la Liga ed in Inghilterra la Premier League, la massima divisione del calcio giapponese è la J1 League. Nella competizione, così come gli altri due campionati citati, ci sono venti squadre. Dopo di essa ci sono anche le due serie minori, vale a dire la J2 e la J3. Le tre divisioni fanno parte della J-League. La lega nipponica ha annunciato un evento speciale con il quale si vuole rendere omaggio ad un franchise che tutto il mondo conosce. Stiamo parlando dei Pokémon, che quest'anno compiono 30 anni.
La J-League e l'evento per i 30 anni del mondo PokémonIl mondo Pokémon nasce in Giappone nel 1996 da un'idea di Satoshi Tajiri. Tutti noi li conosciamo ed almeno una volta nella vita abbiamo giocato ad uno dei videogiochi che sono stati prodotti. Passando dal Game Boy alla Nintendo Switch, il franchise è composto da varie generazioni e tutti, dai bambini ai ragazzi, hanno passato e passano ore a catturare ed allenare Pokémon e a sconfiggere avversari sempre più forti. Oltre ai videogiochi ci sono anche le carte collezionabili, la ben nota applicazione Pokémon GO, diversi gadget, i manga ed gli anime. Con quest'ultimi, noi italiani siamo cresciuti con le avventure di Ash Ketchum e Pikachu e l'iconica sigla di Giorgio Vanni.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato
Frederic Massara approda alla Juventus: diventa il nuovo Chief Football Officer
Calcio Italiano
Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati dalla Guardia di Finanza: nel mirino alcuni accordi tra Napoli e Bari
Calcio Estero
Portogallo, Ronaldo e il suo ultimo Mondiale: "Nessun rimpianto, lascio a testa alta"
Calcio Estero
Portogallo, Roberto Martinez rassegna le dimissioni: "È stata la mia ultima partita. Grazie portoghesi"
Calcio Estero
USA, Pochettino difende Balogun: "Deluso dal comportamento di molte persone"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti