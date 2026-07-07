Per celebrare il 30esimo anniversario del franchise noto in tutto il mondo, ad ogni squadra è stato assegnato un Pokémon

Jacopo del Monaco

Così come in Italia abbiamo la Serie A, in Spagna la Liga ed in Inghilterra la Premier League, la massima divisione del calcio giapponese è la J1 League. Nella competizione, così come gli altri due campionati citati, ci sono venti squadre. Dopo di essa ci sono anche le due serie minori, vale a dire la J2 e la J3. Le tre divisioni fanno parte della J-League. La lega nipponica ha annunciato un evento speciale con il quale si vuole rendere omaggio ad un franchise che tutto il mondo conosce. Stiamo parlando dei Pokémon, che quest'anno compiono 30 anni.

La J-League e l'evento per i 30 anni del mondo Pokémon

Il mondo Pokémon nasce in Giappone nel 1996 da un'idea di Satoshi Tajiri. Tutti noi li conosciamo ed almeno una volta nella vita abbiamo giocato ad uno dei videogiochi che sono stati prodotti. Passando dal Game Boy alla Nintendo Switch, il franchise è composto da varie generazioni e tutti, dai bambini ai ragazzi, hanno passato e passano ore a catturare ed allenare Pokémon e a sconfiggere avversari sempre più forti. Oltre ai videogiochi ci sono anche le carte collezionabili, la ben nota applicazione Pokémon GO, diversi gadget, i manga ed gli anime. Con quest'ultimi, noi italiani siamo cresciuti con le avventure di Ash Ketchum e Pikachu e l'iconica sigla di Giorgio Vanni.
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In vista del trentesimo anniversario di questo fantastico mondo, il calcio giapponese ha deciso di rendergli omaggio in maniera particolare. Infatti, la J-League, vale a dire la lega del calcio giapponese, ha presentato l'evento "Pokémon J-League Festival". La lega, in collaborazione con il franchise, ha deciso di assegnare un Pokémon ad ognuno dei sessanta club che compongono i tre principali campionati nipponici. Tra i Pokémon scelti ne possiamo menzionare come Charizard, assegnato al Kashima Antlers, Typhlosion al Nagoya Grampus ed anche Ursaluna al Sanfrecce Hiroshima. Ovviamente, il Pokémon scelto per quest'evento non poteva non essere Pikachu.

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