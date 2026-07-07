Così come in Italia abbiamo la Serie A, in Spagna la Liga ed in Inghilterra la Premier League, la massima divisione del calcio giapponese è la J1 League. Nella competizione, così come gli altri due campionati citati, ci sono venti squadre. Dopo di essa ci sono anche le due serie minori, vale a dire la J2 e la J3. Le tre divisioni fanno parte della J-League. La lega nipponica ha annunciato un evento speciale con il quale si vuole rendere omaggio ad un franchise che tutto il mondo conosce. Stiamo parlando dei Pokémon, che quest'anno compiono 30 anni.

La J-League e l'evento per i 30 anni del mondo Pokémon

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