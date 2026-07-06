Dopo una carriera intera passata nel Vecchio Continente, l'attaccante nato nel 1994 andrà a giocare nel campionato nipponico
Che festa per Haller! Il Borussia riabbraccia l'eroe della coppa d'Africa
Sebastien Haller sta per iniziare una nuova avventura della sua carriera agonistica. Il classe 1994, infatti, ha deciso di lasciare l'Europa e ha firmato per il Sanfrecce Hiroshima, squadra che milita nella massima divisione giapponese. Il club della J1 League, in questo modo, ha avuto modo di mettere sotto contratto un calciatore con tanta esperienza.
Haller nuovo giocatore del Sanfrecce HiroshimaNegli ultimi minuti, sui propri profili social, la squadra provienente dal Giappone ha annunciato in via ufficiale l'arrivo dell'attaccante che, due anni fa, ha vinto la Coppa d'Africa con la Nazionale della Costa d'Avorio. Dopo l'esperienza con la maglia dell'Utrecht, iniziata nel mese di gennaio del 2025 e terminata alla fine della scorsa annata, il giocatore ha accettato la proposta del club nipponico. Così facendo, il 32enne avrà la possibilità di intraprendere un'avventura al di fuori del continente europeo per la prima volta nella sua carriera agonistica.
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Nato in Francia, Haller ha iniziato la sua carriera professionistica nel mondo del calcio con la maglia dell'Auxerre più di dieci anni fa. Nel gennaio del 2015 ha firmato per l'Utrecht con cui, per due stagioni e mezzo, è sempre andato in doppia cifra di gol. In seguito ha giocato per l'Eintracht Francoforte e ha vinto la DFB-Pokal nel 2018. Dopo un anno e mezzo deludente al West Ham, nel gennaio 2021 Haller passa all'Ajax. Coi Lancieri vince due Eredivise e la Coppa nazionale e segna 47 gol in 66 partite totali.
Nell'estate del 2022 diventa un nuovo giocatore del Borussia Dortmund ma, poco dopo il suo arrivo, gli viene diagnosticato un tumore maligno ai testicoli, che lo costringe a stare lontano dal rettangolo verde. Dopo due interventi e quattro cicli di chemioterapia, Haller torna in campo il 10 gennaio 2023 in occasione dell'amichevole contro il Fortuna Düsseldorf. Nel 2024 l'attaccante viene ceduto in prestito al Leganés, ma la sua esperienza spagnola dura sei mesi e torna all'Utrecht, con cui ha giocato fino a pochi mesi fa.
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