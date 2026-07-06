Sebastien Haller sta per iniziare una nuova avventura della sua carriera agonistica. Il classe 1994, infatti, ha deciso di lasciare l'Europa e ha firmato per il Sanfrecce Hiroshima, squadra che milita nella massima divisione giapponese. Il club della J1 League, in questo modo, ha avuto modo di mettere sotto contratto un calciatore con tanta esperienza.

Haller nuovo giocatore del Sanfrecce Hiroshima

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Negli ultimi minuti, sui propri profili social, la squadra provienente dal Giappone ha annunciato in via ufficiale l'arrivo dell'attaccante che, due anni fa, ha vinto lacon la Nazionale della Costa d'Avorio . Dopo l'esperienza con la maglia dell', iniziata nel mese di gennaio dele terminata alla fine della scorsa annata, il giocatore ha accettato la proposta del club nipponico. Così facendo, il 32enne avrà la possibilità di intraprendere un'avventura al di fuori del continente europeo per la prima volta nella sua carriera agonistica.Attraverso i canali ufficiali del club, il centravanti ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in qualità di giocatore del Sanfrecce Hiroshima. Ledel classe 1994: "Ciao a tutti, sono molto felice e grato di potermi unire al Sanfrecce Hiroshima. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con la mia famiglia e di conoscere la città, il club, i compagni di squadra ed i tifosi. Farò del mio meglio per raggiungere gli obiettivi senza dimenticare umiltà e rispetto. Ci vediamo presto".

Utrecht, Olanda - 22 gennaio 2026: Sebastien Haller dell'Utrecht durante la partita di Europa League tra Utrecht e Genk allo Stadion Galgenwaard. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Nato in Francia, Haller ha iniziato la sua carriera professionistica nel mondo del calcio con la maglia dell'Auxerre più di dieci anni fa. Nel gennaio del 2015 ha firmato per l'Utrecht con cui, per due stagioni e mezzo, è sempre andato in doppia cifra di gol. In seguito ha giocato per l'Eintracht Francoforte e ha vinto la DFB-Pokal nel 2018. Dopo un anno e mezzo deludente al West Ham, nel gennaio 2021 Haller passa all'Ajax. Coi Lancieri vince due Eredivise e la Coppa nazionale e segna 47 gol in 66 partite totali.

Sinsheim, Germania - 29 settembre 2023: Sebastien Haller del Borussia Dortmund durante la partita di Bundesliga tra Hoffenheim e Borussia Dortmund alla PreZero-Arena. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Nell'estate del 2022 diventa un nuovo giocatore del Borussia Dortmund ma, poco dopo il suo arrivo, gli viene diagnosticato un tumore maligno ai testicoli, che lo costringe a stare lontano dal rettangolo verde. Dopo due interventi e quattro cicli di chemioterapia, Haller torna in campo il 10 gennaio 2023 in occasione dell'amichevole contro il Fortuna Düsseldorf. Nel 2024 l'attaccante viene ceduto in prestito al Leganés, ma la sua esperienza spagnola dura sei mesi e torna all'Utrecht, con cui ha giocato fino a pochi mesi fa.