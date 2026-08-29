Due partite, due pareggi, ma soprattutto due rimonte. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha dimostrato ancora una volta tutto il suo carattere e la sua grande mentalità rimontando il Lille di Davide Ancelotti nei minuti di recupero. Un finale di partita clamoroso, ma che nel post-match ha acceso le polemiche dei Dogues.

Seconda rimonta consecutiva per il PSG

Haraldsson, su grande assist dell'ex rossonero Olivier Giroud. Alla ripresa, Luis Enrique prova a scuotere la squadra con l'ingresso in campo di Kvaratskhelia ma la situazione resta invariata. Sulla scia di quanto accaduto al debutto stagionale al Roazhon Park di Rennes, anche contro il Lille, il PSG rimonta dallo 0-2 al 2-2. Inizialmente sono i Dogues ad aprire le marcature con, su grande assist dell'ex rossonero. Alla ripresa, Luis Enrique prova a scuotere la squadra con l'ingresso in campo dima la situazione resta invariata.

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Vitinha del Paris Saint-Germain osserva la partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

All'84 minuto, la rete del 2-0 di Bakwa sembra chiudere il match, ma i parigini non muoiono mai. Nei minuti di recupero, infatti, ci pensa prima Vitinha con uno strepitoso gol da fuori area a riaprire la gara per i campioni d'Europa in carica, mentre, al 90+5' minuto, è capitan Marquinhos a firmare la rete che permetterà al PSG di uscire dallo Stade Pierre-Mauroy con un pari.

Le proteste del Lille: "È uno scandalo"

Dopo la gara, non sono mancate le proteste del Lille per la gestione dei minuti di recupero da parte dell'arbitro Eric Wattellier. Il direttore di gara, infatti, dopo aver assegnato tre minuti di recupero, ha deciso di prolungare la fine della partita di un minuto, una scelta che ha permesso a Marquinhos di segnare il gol del pari, arrivato al 90+5' (94:10 per l'esattezza). Secondo la ricostruzione della stampa francese, Wattellier avrebbe concesso un minuto in più dopo che il portiere del Lille si sarebbe accasciato a terra, applicando di fatto la regola del minuto extra.

💥 Olivier Létang entendu en sortant des vestiaires : "c’est un scandale !" pic.twitter.com/gZFyX5w1IM — RMC Sport (@RMCsport) August 28, 2026

La decisione, però, non è stata gradita dalla squadra del nord della Francia e, tra i tunnel dello Stade Pierre-Mauroy, addirittura, RMC Sport riporta di aver sentito il presidente Olivier Létang gridare: "È uno scandalo".

Il 2-2 lascia così due sentimento opposti. Il Lille, che recrimina una vittoria sfumata all'ultimo respiro per un minuto extra giudicato eccessivo, e il PSG, che pareggia ancora per il rotto della cuffia, ricordando alla Francia e al mondo del calcio che contro i due volte campioni d'Europa non è mai davvero finita.