Il recupero prima di tutto. È questo il pensiero fisso nella testa di Isco dopo la tragica stagione 2025-26 trascorsa perlopiù ai box, a causa degli infortuni e dei problemi fisici rimediati nelle poche uscite in maglia Betis.

A pochi giorni dalla fine del campionato, infatti, il fantasista ex Real Madrid, invece di staccare la spina al termine della stagione, ha deciso di posticipare le vacanze per continuare a lavorare sul recupero, in modo tale da arrivare già pronto e preparato all'inizio della prossima annata.

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Una stagione segnata dagli infortuni

Gli infortuni hanno decisamente compromesso la stagione di. I guai sono iniziati addirittura nell'agosto del 2025, quando nell'ultima partita di pre-campionato, il giocatore delha rimediato una frattura al perone che lo ha costretto a rimaner fermo ai box per ben 106 giorni (fino al 23 novembre 2025). Il problema fisico, con l'imminente arrivo dell'inverno, sembrava potesse essere soltanto un vago ricordo ma, una volta tornato a calcare il terreno di gioco, la sfortuna ha deciso di colpire ancora.

SIVIGLIA, SPAGNA - 24 APRILE: Isco del Real Betis festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di Liga tra Real Betis Balompié e Real Valladolid CF allo stadio Benito Villamarín il 24 aprile 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Nel suo match di ritorno, in Europa League contro l’Utrecht, Isco torna in campo col sorriso ma, pochi minuti dopo, un fortuito contrasto di gioco col compagno Amrabat riporta il calciatore spagnolo ai box. A causa di un infortunio all'articolazione della cavglia, l'ex Real Madrid starà purtroppo fuori per altri 138 giorni (fino al 13 aprile 2026), tornando a rivedere il campo soltanto nelle ultime sette partite di campionato.

🟢⚪️ Isco trabaja en solitario en vacaciones para acelerar su puesta puntohttps://t.co/9QgaWVyLqY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 1, 2026

Le parole di Isco e le vacanze rimandate

A proposito dell'ultimo infortunio,ha parlato così ai microfoni della Marca: "Quest'ultimo infortunio è stato il peggiore per me, per come l'ho vissuto. C'era molta incertezza. Mi hanno persino detto che non sapevano se sarei stato in grado di giocare di nuovo, e questo ti fa combattere contro molti demoni. Tuttavia, tra farmaci e iniezioni sono riuscito a ritornare in campo. Adesso, vedo che sto iniziando a uscire dal tunnel in cui mi trovavo. Vedo la luce e vedo la strada per tornare a godermi il calcio".

Come si evince dalle parole dello spagnolo, l'ultima stagione è stato un vero e proprio calvario. Fortunatamente, l'ex blancos è riuscito a rientrare in tempo per festeggiare sul campo il ritorno in Champions League del Betis dopo più di 20 anni. Tuttavia, la fine della stagione non sarà un momento di pausa per lui.

Secondo quanto riportato da ABC, il trequartista classe '92 avrebbe infatti deciso di continuare ad allenarsi alla Ciudad Luis del Sol per qualche altro giorno, così da migliorare la sua condizione fisica e, soltanto al termine del programma di lavoro, concedersi alcuni giorni di relax.

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