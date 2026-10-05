Ecco i giocatori che stanno per scendere in campo dal 1'
La Turchia agli Europei, Montella sotto la curva: grande gioia dopo il derby di Roma...
Manca sempre meno all'inizio dell'incontro di questa sera che metterà di fronte l'Italia e la Turchia. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quarta giornata della Nations League. La partita, l'ultima per entrambe di questa prima sosta della stagione 2026/2027, avrà inizio alle ore 20:45 e si giocherà a Bologna, presso lo Stadio Renato Dall'Ara. Dopo gli ultimi allenamenti ed aver sciolto gli ultimi dubbi, i commissari tecnici delle due Nazionali, vale a dire Roberto Mancini e Vincenzo Montella, hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo dal 1'.
Le formazioni ufficiali di Italia e TurchiaLe due selezioni, insieme a Belgio e Francia, compongono il Girone 1 della Lega A della competizione europea. Gli Azzurri, dopo la sconfitta per 0-2 all'esordio contro i Diavoli Rossi, hanno battuto 1-4 la Turchia in trasferta e pochi giorni fa, presso Stade de France, hanno pareggiato 1-1 contro i transalpini. I turchi, dal canto loro, oltre alla già menzionato partita contro l'Italia hanno perso anche contro Francia (0-1) e Belgio (3-0). Per il momento, la classifica di questo girone vede i francesi allenata da Zinedine Zidane in testa a quota sette punti. Segue la Nazionale Belga dell'ex centrocampista del Milan Mark van Bommel, la quale ha un punto in meno rispetto ai transalpini, mentre l'Italia è a quota quattro punti. La Turchia, invece, chiude la classifica con zero punti.
In vista della partita di stasera, Mancini ha scelto di non convocare alcuni giocatori come Samuele Ricci del Como, Rolando Mandragora del Torino ed il romanista Daniele Ghilardi. Per la prima volta, dopo tre match visti dalla tribuna, sarà presente Samuele Inacio, giovane calciatore del Borussia Dortmund. Di seguito, le scelte ufficiali del Mancio e di Montella per la sfida di stasera:
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Commissario Tecnico: Mancini
- TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Bardacki, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Ozcan, Khaveci, Elmali; Akgun, Simsir. Commissario Tecnico: Montella
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