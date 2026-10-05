Manca sempre meno all'inizio dell'incontro di questa sera che metterà di fronte l'Italia e la Turchia. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quarta giornata della Nations League. La partita, l'ultima per entrambe di questa prima sosta della stagione 2026/2027, avrà inizio alle ore 20:45 e si giocherà a Bologna, presso lo Stadio Renato Dall'Ara. Dopo gli ultimi allenamenti ed aver sciolto gli ultimi dubbi, i commissari tecnici delle due Nazionali, vale a dire Roberto Mancini e Vincenzo Montella, hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo dal 1'.

Le formazioni ufficiali di Italia e Turchia

Le due selezioni, insieme a, compongono ildelladella competizione europea. Gli Azzurri, dopo la sconfitta perall'esordio contro i Diavoli Rossi, hanno battutola Turchia in trasferta e pochi giorni fa, presso Stade de France, hanno pareggiatocontro i transalpini. I turchi, dal canto loro, oltre alla già menzionato partita contro l'Italia hanno perso anche contro Francia (0-1) e Belgio (3-0). Per il momento, la classifica di questo girone vede i francesi allenata dain testa a quotapunti. Segue la Nazionale Belga dell'ex centrocampista del Milan, la quale ha un punto in meno rispetto ai transalpini, mentre l'Italia è a quotapunti. La Turchia, invece, chiude la classifica con zero punti.

Bursa, Turchia - 28 settembre 2026: Roberto Mancini, allenatore dell'Italia, osserva prima della partita di UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia ed Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

In vista della partita di stasera, Mancini ha scelto di non convocare alcuni giocatori come Samuele Ricci del Como, Rolando Mandragora del Torino ed il romanista Daniele Ghilardi. Per la prima volta, dopo tre match visti dalla tribuna, sarà presente Samuele Inacio, giovane calciatore del Borussia Dortmund. Di seguito, le scelte ufficiali del Mancio e di Montella per la sfida di stasera: