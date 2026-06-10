Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid non è più un'utopia. Dopo che la conferma di Florentino Pérez come Presidente, il tecnico portoghese è pronto a vivere un ritorno al Santiago Bernabéu. Lo Special One porta con sé esperienza, leadership e una carriera costruita ai massimi livelli del calcio Europeo. A tal proposito, tra coloro che hanno accolto con entusiamo la notizia c'è un suo ex giocatore, John Terry. L'ex pilastro della difesa del Chelsea è intervenuto durante il programma Sports Uncensored sottilenando come un tecnico come la scelta del Club sia stata perfetta.

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John Terry elogia José Mourinho

John Terry ha giocato. Il leggendario difensore è stato un pilastro fondamentale dei, con i quali ha conquistato diversi titoli, tra cui:È stato proprio il tecnico portoghese ha consegnare la fascia di capitano al giocatore inglese nel

LISBONA, PORTOGALLO - GENNAIO 28: Jose Mourinho, Allenatore del Benfica, inquadrato mentre osserva la partita di UEFA Champions League 2025/26 League nel match tra SL Benfica e Real Madrid C.F. all' Estadio di SL Benfica il 28 Gennaio, 2026 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Intervenuto durante il programma Sports Uncensored, Terry ha riservato parole al miele per l’ex allenatore dell’Inter, sottolineando come la sua capacità di preparare le partite e studiare gli avversari resti ancora oggi un’arma fondamentale per dominare le gare:”È un allenatore davvero forte, non so se ha cambiato qualcosa negli allenamenti rispetto al passato, ma sono sicuro che i suoi metodi entreranno subito nella testa dei giocatori. Ha una capacità fuori dal comune di studiare gli avversari e di preparare le partite, in questo penso non abbia nessun rivale, è il migliore al mondo”.

L’ex capitano del Chelsea ha voluto ribadire quanto fosse importante la presenza del tecnico in panchina, evidenziando quanto il livello di concentrazione e attenzione ai minimi dettagli fosse importante per lui:” La sua presenza era fondamentale sia durante le partite che durante gli allenamenti. Ci teneva tanto affinché noi non perdessimo mai la concentrazione e attenzione alle piccole cose. Due giorni prima della partita, il giorno prima e il giorno stesso non vorreste mai trovarvi dalla parte sbagliata di Mourinho, io l’ho provato e so cosa significa…..”.

🚨✈️ José Mourinho, in Madrid today ahead of his presentation as new Real Madrid head coach on a three year deal. pic.twitter.com/z8yTYhVYxS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026

Il possibile rapporto con Mbappè e il confronto tra due mostri sacri

Nel corso della chiacchierata, Terry ha affrontato anche uno dei temi più delicati legati all’approdo delloal Real Madrid: la convivenza con. Secondo l’ex calciatore, i grandi campioni e i grandi tecnici trovano sempre il modo per valorizzarsi a vicenda:” Lui è felicissimo di tornare, molti si pongono il problema del suo rapporto con il francese, ma sono sicuro che due campioni come loro troveranno il modo per andare d’accordo e migliorarsi ancora di più”.

MADRID, SPAGNA - MAGGIO 23: Kylian Mbappe del Real Madrid celebra dopo il gol della sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports nel match tra Real Madrid CF e Athletic Club all' Estadio Santiago Bernabeu il 23 Maggio, 2026 in Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Non poteva mancare la domanda su due mostri sacri come Cristiano Ronaldo e Messi. Il Mondiale è alle porte e per i due fuoriclasse questa sarà l’ultima opportunità di vincere questo grande trofeo. Terry ha voluto ribadire il suo giudizio sul miglior giocatore di tutti i tempi: "Dipende da tante cose, se lo chiedete ad una generazione più anziana della mia sicuramente vi diranno Maradona o Pelé, ma se devo esprimere la mia opinione vi dirò sempre Messi. È stato fantastico giocare contro il suo Barcellona, avevo sempre voglia di affrontare Lionel, era uno spettacolo anche per noi avversari vedere i suoi movimenti, i suoi gol. Nulla contro Cristiano Ronaldo, anche lui è un vero fuoriclasse, dobbiamo goderceli entrambi anche perché questo sarà la loro ultima battaglia”.

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