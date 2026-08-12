Potrebbe riprendere e svoltare la carriera da allenatore di Xavi, al secolo Xavier Hernandez, ex leggenda del Barcellona che ha anche allenato. Secondo il giornale olandese De Telegraaf lo spagnolo è uno dei candidati presi in considerazione dalla federazione olandese per sostituire Koeman.

L'Olanda pensa a Xavi come nuovo CT della nazionale

La Nazionale dell', dopo il, deve ripartire e ricostruire. Subito dopo l'eliminazione, subita ad opera delai sedicesimi di finale, il ctaveva annunciato le sue dimissioni per stare vicino alla moglie malata da tempo. La federazione, quindi, ha avviato la ricerca del nuovo tecnico per la panchina degli Oranje. Sono diversi i nomi che, in questi giorni, stanno venendo valutati. C'è quello dello spagnoloche ha lasciato ildopo il Mondiale , si parla anche di Michaelche attualmente allena la nazionale olandese Under-21. Uno dei nomi che, però, viene citato sempre più spesso e che sembra piacere molto è quello di Xavi.

Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona (Foto di Alex Caparros/Getty Images) (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Il campione spagnolo, che ha legato praticamente la sua intera carriera al Barcellona, ha avuto due esperienze come allenatore e tutte e due alla guida di club. Si tratta dei due club in cui ha giocato: i blaugrana e la squadra qatariota dell'Al-Sadd. Dopo due anni, e un campionato del Qatar vinto sulla panchina della squadra di Doha, Xavi decise di accettare la proposta del club blaugrana, dove ha poi anche vinto un campionato spagnolo. Nel 2024, infine, è stato sostituito da Hansi-Flick. Proprio nel 2021, quando giunse sulla panchina del Barca, prese il posto proprio di Koeman. Adesso, questa curiosa coincidenza potrebbe verificarsi di nuovo, nel caso in cui venisse scelto dall'Olanda per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale.

In questo momento sembra che ci siano solo l'interesse della KNVB (Federazione calcistica olandese e dei contatti tra le parti. In ogni caso, però, la federazione vorrebbe prendere una decisione prima della pausa per le nazionali di settembre.