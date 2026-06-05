La FIFA, il massimo organo calcistico, ha annunciato una serie di novità per i mondiali made in USA, Messico e Canada. Fra le più considerevoli spunta lo stravolgimento della cerimonia d'ingresso delle squadre sul terreno di gioco per garantire a tutti i tifosi presenti sugli spalti un'immersione totale sull'evento.

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Cosa prevede la nuova modalità

Diciamo addio, almeno per questo mondiale, al tradizionale ingresso soltanto dei titolari sul terreno di gioco. Infatti, Gianni Infantino , presidente della FIFA dal 2016, ha annunciato che le squadre non appariranno dal tunnel centrale, come eravamo abituati, ma da un'uscita laterale passando sotto un arco, per trasformare l'ingresso in una pratica cinematografica. Ma la vera novità sta nel fatto che, attorno al cerchio di centrocampo, si posizioneranno non solo i ventidue titolari, ma anche le riserve. A seguire, il consueto saluto fra i giocatori, le foto di rito e il colloquio dei capitani con gli arbitri.

LUSAIL CITY, QATAR - 18 Dicembre: I giocatori dell'Argentina si schierano per l'inno nazionale prima della finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo Stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Inoltre, a rubare la scena e a dare un colpo d'occhio mozzafiato saranno le bandiere delle varie nazionali, o stese sul prato o tenute alte, che copriranno le intere metà campo. La linea scelta dalla FIFA va sempre più verso la direzione dell'intrattenimento, coinvolgendo tutti i tifosi sulle tribune al fine di garantire loro una visione totale della cerimonia.

L'upgrade per la fase ad eliminazione diretta

I vertici della FIFA hanno pensato proprio a tutto per questo mondiale. A partire dai sedicesimi, dunque dalla fase ad eliminazione diretta, il rito prepartita verrà arricchito con fuochi d'artificio e fumo colorato, in base alle nazioni sfidanti.ha dichiarato: "Creeremo un momento unico per giocatori e tifosi". Come detto, stiamo per assistere al mondiale più cinematografico di sempre e non è un caso che si svolga proprio negli, la culla dello spettacolo.

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