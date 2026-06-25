La squadra di Montella saluterà il Mondiale ai gironi. Non arriva ai sedicesimi e giocherà la sua ultima partita contro gli USA.
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L'avventura al Mondiale della Turchia di Montella si concluderà già ai gironi. La Turchia, però, ha chiesto alla FIFA la ripetizione della partita contro il Paraguay, gara decisiva per le sorti della nazionale turca, a causa di un curioso fatto avvenuto quel giorno: Galarza, del Paraguay, ha rubato l'orologio del direttore di gara, caduto a terra, per poi subito restituirlo.
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Galarza e il furto dell'orologio dell'arbitro BartonDurante la gara fra Paraguay e Turchia, a seguito di un contatto falloso, si forma un capannello di giocatori attorno all'arbitro Barton. Il direttore di gara perde il suo orologio e non se ne accorge. Lo raccoglie un giocatore della nazionale sudamericana: Galarza. Che, inoltre, se lo mette al polso. Dopo poco restituisce l'orologio al leggitimo proprietario. In questo modo si evita un secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione, come da regolamento. Per la squadra di Montella avere la possibilità di giocare con l'uomo in più avrebbe sicuramente potuto fare la differenza. E così, dopo la fine della partita, la federazione turca ha avviato una protesta alla FIFA.
🌎🇵🇾 Matias Galarza, FIFA Man of the Match for Paraguay vs Turkiye. pic.twitter.com/eCoOXPMfe5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
La richiesta della Turchia: far ripetere il matchCome racconta la Gazzetta dello Sport, infatti, la federazione ha lavorato sottotraccia e si è rivolta direttamente all'organizzazione che governa il calcio mondiale. Lo ha fatto presentando diverse prove degli errori arbitrali commessi dal signor Barton. La più consistente era, appunto, la mancata espulsione di Galarza al seguito del curioso furto. La FIFA, però, non ha voluto sentire ragioni. La partita era terminata per 0-1 con rete proprio di Galarza dopo appena due minuti di gioco e l'ente non ha trovato motivi per farla ripetere. Secondo la FIFA, inoltre, l'arbitro aveva un secondo sistema di cronometraggio che ha usato mentre era sprovvisto dell'orologio e quindi il gesto di Galarza non ha compromesso la direzione del match. La Turchia saluterà il torneo giocando la sua ultima gara, l'ultima dei gironi, contro i padroni di casa: gli Stati Uniti.
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