Doveva partire con i compagni per giocare una partita, si è ritrovato invece ammanettato, trasferito da un centro di detenzione all'altro e lontano dalla sua famiglia per quasi tre settimane. La storia di Matias Pourrain, calciatore argentino del Miami United, sta già facendo discutere tutto il mondo e la sua testimonianza dopo l'uscita dai centri di detenzione ICE non fa altro che gettare benzina sul fuoco su una situazione già ampiamente controversa negli Stati Uniti.

L'inizio dell'incubo

, giocatore argentino del(club semi-professionistico militante in Premier League Soccer), era in procinto di prendere il volo insieme ai compagni all'aeroporto di, in Florida, quando è stato fermato da due agenti dell'ICE in borghese. Il calciatore avrebbe mostrato tranquillamente il suo permesso, per quello che sembrava essere un semplice controllo.

Pochi minuti dopo, però, Pourrain sarebbe stato ammanettato a polsi e caviglie e, successivamente, portato via a bordo di un furgone. Da lì, l'argentino avrebbe vissuto quasi tre settimane di vero inferno: prima presso una sovraffollata cella a Miramar (Florida) e appena 24 ore dopo, trasferito nel centro di Rio Grande, in Texas.

CROMVOIRT, PAESI BASSI - 8 SETTEMBRE: Un dettaglio della bandiera degli Stati Uniti sull'abbigliamento del Team USA durante un giro di prova in vista della Solheim Cup 2026 al Bernardus Golf, l'8 settembre 2026 a Cromvoirt, Paesi Bassi. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

A raccontare la vicenda è stato lo stesso Matias ai microfoni di The Athletic. L'argentino non ha ancora rivelato il motivo dell'arresto ma il Dipartimento per la Sicurezza Interna lo avrebbe accusato di essere rimasto negli Stati Uniti dopo la scadenza del suo visto (di sei mesi), ottenuto nel novembre 2019 (scaduto quindi diversi anni fa).

"Disumano, è stata una tortura"

. Il cibo che ci davano era ammuffito. Ho visto dei piccoli cerchi neri sul pane. Non era commestibile. La fontanella era vicino al punto in cui la gente urinava. E l'acqua scorreva lungo il beccuccio dove era appena uscita l'urina, i ragazzi dormivano proprio accanto ai bagni. Quindi, quando urinavamo, schizzava e l'urina finiva addosso a chi dormiva lì. Era disumano".

🚨🚨 « C’ÉTAIT DE LA TORTURE. MENTALEMENT, LA TERREUR À L’ÉTAT PUR. » 😰



MATIAS POURRAIN 🇦🇷 TÉMOIGNE AVOIR VÉCU L’ENFER après 22 jours de détention aux États-Unis 🇺🇸👇



Le joueur de Miami United raconte avoir été arrêté par l’ICE à l’aéroport de Fort Lauderdale alors qu’il… pic.twitter.com/KrX6lKwLpf — Actu Foot (@ActuFoot_) September 11, 2026

All'interno della lunga intervista,ha raccontato le condizioni disumane vissute nei centri di detenzioni dell'ICE: "La fame è la cosa peggiore che ci siaUna versione che ildellaha categoricamente negato comunicando a The Athletic: "Tutti i detenuti ricevono tre pasti al giorno, acqua potabile, vestiti, biancheria da letto e hanno accesso a docce, sapone e articoli da toeletta. Gli immigrati senza documenti hanno anche accesso ai telefoni per comunicare con le loro famiglie e i loro avvocati". 22 giorni dopo l'arresto, fortunatamente, i familiari sono riusciti a rintracciarepagando la cauzione ponendo così fine all'incubo narrato dal calciatore.

Infine, Pourrain ha deciso di chiudere l'intervista lanciando un messaggio di speranza agli altri detenuti: "Ci sono persone che non sono così fortunate, che sono attualmente in carcere, a cui è stata negata la libertà su cauzione. Devono aspettare in detenzione perché molti preferiscono rimanere lì piuttosto che tornare nel loro paese. Il mio messaggio per loro è questo: non perdete la speranza e lottate fino alla fine. È stata una tortura. Mentalmente, è stato puro terrore".