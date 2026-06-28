Quello in corso è un Mondiale storico. Non solo perché è il primo con 48 squadre, ma perché è il torneo delle squadre africane. Mai così tante presenti, dieci, e mai così tante che hanno passato i gironi: nove. Solo la Tunisia è stata eliminata.

Il Mondiale delle squadre dell'Africa: 9 su 10 vanno ai sedicesimi

Sono dieci le formazioni provenienti dal Continente Nero giunte in Messico, Canada e USA per prendere parte alla Coppa del Mondo del 2026 e di queste ben nove sono qualificate alla fase dei sedicesimi di finale. Torna a casa solamente la disastrosache ha anche cambiato allenatore in corso d'opera. Un ottimo successo, finora. Il movimento calcistico africano, infatti, è in netta crescita. Sono cresciute le organizzazioni, sono migliorate le strutture.

E poi c'è la convocazione massiccia dei figli e dei nipoti di coloro che sono emigrati in Europa e che quindi sono calcisticamente cresciuti in club e strutture europee: il solo Marocco ne ha 19 su 26 totali. Basti pensare che la stella Bouaddi fino a marzo era il capitano dell’Under 21 della Francia. Nel Congo ci sono venti selezionati che sono nati nel Vecchio Continente. E la sopresa Capo Verde? In ben 14 sono nati e cresciuti chi in Olanda, chi in Francia, oppure inPortogallo e Irlanda, più uno nato negli Stati Uniti. Ma in generale sono ben 260 i calciatori africani presenti al torneo che sono nati al di fuori delle nazioni per cui vestono la maglia.

Historical World Cup for African teams. 🌍✊🏿



✅🇿🇦 South Africa

✅🇨🇻 Cape Verde

✅🇨🇮 Ivory Coast

✅🇲🇦 Morocco

✅🇸🇳 Senegal

✅🇬🇭 Ghana

✅🇪🇬 Egypt

✅🇨🇩 RD Congo

✅🇩🇿 Algeria

❌🇹🇳 Tunisia



9️⃣/🔟 teams have qualified to World Cup Round of 32 👏🏾✨ pic.twitter.com/dm6IL1CDxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Lo spartiacque dei quarti di finale

Al netto di questa crescita importante, e di questo risultato non da poco, è ancora presto per tracciare verdetti e dare giudizi. Il vero spartiacque per le squadre africane sarà il turno dei quarti di finale. Solo il Marocco, quattro anni, è riuscito ad arrivare alle semifinali: un record assoluto. Del resto, che arrivare ai quarti sia possibile lo hanno dimostrato nel passato in molti: ilnel 1990, il Senegal nel 2002 e il Ghana nel 2010.