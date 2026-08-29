Una della partite che ha avuto luogo nel corso della giornata odierna ha messo di fronte il Levante ed il Betis Siviglia. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della terza giornata della Liga Spagnola 2026/2o27. Nel match terminato di recente sono stati realizzati ben sette gol dato che la squadra di casa ha vinto 5-2 contro gli ospiti che, durante l'incontro, sembravano irriconoscibili rispetto al solito.

Il Levante ha battuto 5-2 il Betis Siviglia

In questo sabato ricco di calcio ha avuto luogo un incontro in cui una delle due squadra ha dominato l'altra. Si tratta del Levante allenato da, che ha realizzato una manita ai danni del Betis che ha come tecnico il cileno Manuel Pellegrini . I padroni di casa, presso la Ciutat de Valencia, al 24' hanno sbloccato l'incontro sugli sviluppi di un calcio d'angolo: crosso die gol di testa di. Dieci minuti più tardi, il club di Siviglia pareggia con la rete di. Durante i cinque minuti di recupero del primo tempo, i rossoblù sono tornati in vantaggio conma i biancoverdi hanno pareggiato di nuovo concon assist di

Valencia, Spagna - 29 agosto 2026: Roger Brugué del Levante UD esulta dopo aver segnato il quarto gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante e Real Betis Balompié alla Ciutat de Valencia. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Nella seconda frazione di gioco, per la precisione al 56' della gara, la squadra di Valencia torna nuovamente in vantaggio con un altro gol da palla inattiva: corner battuto da Bardeli e rete di testa realizzata da Roger Burgué. Quest'ultimo, al minuto 70, cala anche il poker per la sua squadra. Nei minuti di recupero finali della partita, il Levante segna anche il quinto gol con Olasagati. Se oggi i rossoblù hanno dominato, non si può dir lo stesso per il Betis Siviglia che, invece, è apparso irriconoscibile. Tra l'altro, è la seconda volta che il Levante segna cinque gol ai biancoverdi: la prima risale al 5-1 del 1946. All'epoca, le due squadre militavano in Segunda Division.