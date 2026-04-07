derbyderbyderby calcio estero L’importanza dell’Alvalade: il rendimento europeo in casa dello Sporting Lisbona

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L’importanza dell’Alvalade: il rendimento europeo in casa dello Sporting Lisbona

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I biancoverdi, ancora una volta, faranno affidamento al fattore campo per provare a battere un avversario molto importante
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna, figura anche quello che metterà di fronte lo Sporting Lisbona e l'Arsenal. I due club giocheranno contro in occasione della gara d'andata dei quarti di finale della Champions League alle ore 21:00 di questa sera presso lo Stadio José Alvalade di Lisbona. Da ben ventitré anni, l'impianto sportivo ospita le partite casalinghe dei biancoverdi, i quali sanno molto bene come sfruttare il fattore campo soprattutto quando si parla della massima competizione europea.

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Lo Sporting Lisbona ospita l'Arsenal: le statistiche europee dei Leões quando giocano in casa

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Quella di questa sera contro la squadra londinese sarà la quinta partita casalinga nell'attuale edizione della Champions League per i Leões allenati da Rui Borges. I Campioni del Portogallo hanno esordito nella massima competizione europea con una vittoria per 4-1 contro gli azeri del Kairat Almaty con tanto di doppietta realizzato da Trincão. In seguito, lo Sporting ha ospitato l'Olympique Marsiglia e ha vinto 2-1 con reti di Catamo ed Alisson Santos, che adesso veste la maglia del Napoli. Nella terza partita di Champions giocata in casa, i Leões battono 3-0 il Club Bruges grazie ai gol di Quenda, Luis Suarez e Trincão.

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Lisbona, Portogallo - 17 marzo 2026: Maximiliano Araujo dello Sporting Clube de Portugal esulta dopo aver segnato il 4-0 per la sua squadra nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League tra Sporting Clube de Portugal e Bodø/Glimt all'Estadio José Alvalade. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Nell'ultima partita della league phase disputata tra le mura amiche, lo Sporting ottiene un'importante vittoria per 2-1 contro i Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain grazie alla doppietta di Suarez. Agli ottavi di finale, i biancoverdi hanno affrontato il Bodø/Glimt e, dopo aver perso 3-0 in Norvegia, hanno ribaltato la situazione tra le mura amiche dell'Alvalade con un 5-0 e staccando, così, il pass per i quarti. In cinque vittorie casalinghe in Europa, lo Sporting ha segnato 16 gol subendone soltanto tre. L'ultima sconfitta in Champions dei Leões risale alla scorsa stagione, quando hanno perso 0-3 contro il Borussia Dortmund all'andata dei Play-off.

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Quando i biancoverdi ospita squadre inglesi in Champions: le statistiche

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Per la settima nella sua storia, lo Sporting Lisbona giocherà all'Alvalade contro una squadra inglese in Champions League. I biancoverdi, la scorsa stagione, hanno ospitato l'Arsenal subendo una pesante sconfitta per 1-5. Altre squadre della Premier League che hanno battuto i Leões a Lisbona nella massima competizione europea sono state: Manchester United, 0-1 nella fase a gironi della stagione 2007/2008; Chelsea, 0-1 nei gironi dell'edizione 2014/2015 del torneo; Manchester City, 0-5 all'andata degli ottavi nel 2022. In due occasioni, lo Sporting ha battuto squadre inglesi, per la precisione il Tottenham (2-0 nel settembre 2022) ed i già citati Citizens (4-1 la scorsa stagione).

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