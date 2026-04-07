I biancoverdi, ancora una volta, faranno affidamento al fattore campo per provare a battere un avversario molto importante

Jacopo del Monaco 7 aprile - 15:10

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna, figura anche quello che metterà di fronte lo Sporting Lisbona e l'Arsenal. I due club giocheranno contro in occasione della gara d'andata dei quarti di finale della Champions League alle ore 21:00 di questa sera presso lo Stadio José Alvalade di Lisbona. Da ben ventitré anni, l'impianto sportivo ospita le partite casalinghe dei biancoverdi, i quali sanno molto bene come sfruttare il fattore campo soprattutto quando si parla della massima competizione europea.

Lo Sporting Lisbona ospita l'Arsenal: le statistiche europee dei Leões quando giocano in casa — Quella di questa sera contro la squadra londinese sarà la quinta partita casalinga nell'attuale edizione della Champions League per i Leões allenati da Rui Borges. I Campioni del Portogallo hanno esordito nella massima competizione europea con una vittoria per 4-1 contro gli azeri del Kairat Almaty con tanto di doppietta realizzato da Trincão. In seguito, lo Sporting ha ospitato l'Olympique Marsiglia e ha vinto 2-1 con reti di Catamo ed Alisson Santos, che adesso veste la maglia del Napoli. Nella terza partita di Champions giocata in casa, i Leões battono 3-0 il Club Bruges grazie ai gol di Quenda, Luis Suarez e Trincão.

Nell'ultima partita della league phase disputata tra le mura amiche, lo Sporting ottiene un'importante vittoria per 2-1 contro i Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain grazie alla doppietta di Suarez. Agli ottavi di finale, i biancoverdi hanno affrontato il Bodø/Glimt e, dopo aver perso 3-0 in Norvegia, hanno ribaltato la situazione tra le mura amiche dell'Alvalade con un 5-0 e staccando, così, il pass per i quarti. In cinque vittorie casalinghe in Europa, lo Sporting ha segnato 16 gol subendone soltanto tre. L'ultima sconfitta in Champions dei Leões risale alla scorsa stagione, quando hanno perso 0-3 contro il Borussia Dortmund all'andata dei Play-off.

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Quando i biancoverdi ospita squadre inglesi in Champions: le statistiche — Per la settima nella sua storia, lo Sporting Lisbona giocherà all'Alvalade contro una squadra inglese in Champions League. I biancoverdi, la scorsa stagione, hanno ospitato l'Arsenal subendo una pesante sconfitta per 1-5. Altre squadre della Premier League che hanno battuto i Leões a Lisbona nella massima competizione europea sono state: Manchester United, 0-1 nella fase a gironi della stagione 2007/2008; Chelsea, 0-1 nei gironi dell'edizione 2014/2015 del torneo; Manchester City, 0-5 all'andata degli ottavi nel 2022. In due occasioni, lo Sporting ha battuto squadre inglesi, per la precisione il Tottenham (2-0 nel settembre 2022) ed i già citati Citizens (4-1 la scorsa stagione).