Il tecnico dell’OL difende la prova dei suoi nonostante il 2-0 rimediato al Parco dei Principi contro il PSG
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Il Lione cade al Parco dei Principi di Parigi, ma Paulo Fonseca prova a sottolineare gli aspetti positivi della gara. Proprio mentre a Londra era in corso la cerimonia di un incertissimo Pallone d'Oro (assegnato alla fine ad Harry Kane), l'OL ha provato a resistere alla carica dei doppi campioni d'Europa con una prova di forza e determinazione davvero notevole. Tuttavia, dopo circa 70 minuti di equilibrio, il muro dei Gones è caduto sotto i colpi di Senny Mayulu prima e Mika Godts dopo. Un 2-0 che, nel Sud-Est della Francia, ha fatto molto rumore, ma che, in un certo senso, è stato minimizzato dal tecnico portoghese, il quale, dopo la partita, ha sottolineato come, nonostante un'ottima prestazione dei suoi giocatori, alla fine a far la differenza per il Paris Saint-Germain siano state le individualità.
Fonseca: "Abbiamo creato più difficoltà al PSG di Barça e City"Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta per 2-0 contro il PSG, Paulo Fonseca ha analizzato la prestazione del suo Lione, dichiarando: "Al Paris Saint-Germain, abbiamo creato più difficoltà del Barça e del Manchster City, eppure non abbiamo la loro qualità. Tutto è andato alla perfezione fino al primo gol subito. Abbiamo avuto dei buoni momenti in attacco, ma naturalmente il PSG è fortissimo; è la migliore squadra del mondo".
Proseguendo, l'allenatore dell'OL ha aggiunto: "Il Paris Saint-Germain è sempre forte. La qualità del PSG è sempre molto alta. Abbiamo giocato una buona partita dal punto di vista tattico. Abbiamo creato loro problemi sia in attacco che in difesa. Ma la qualità individuale dei giocatori del Paris Saint-Germain ha fatto la differenza".
"Siamo a corto di giocatori, al momento è impossibile fare meglio"Quanto all'emergenza nel reparto offensivo, il tecnico ex Milan ha sottolineato: "Al momento non abbiamo soluzioni offensive. Siamo a corto di giocatori. È molto difficile. La preoccupazione principale è recuperare i giocatori infortunati. Abbiamo molti problemi in fase offensiva. Al momento è impossibile fare meglio. Quali soluzioni abbiamo per cambiare i giocatori? Abbiamo bisogno di forze fresche, ma è impossibile".
Infine, Paulo Fonseca ha chiuso l'intervista post-partita, chiarendo la necessità di trovare soluzioni: "Quali soluzioni adotterò? Non lo so, ma devo inventarmi qualcosa. La prossima partita sarà ancora più difficile; abbiamo bisogno di presenza in area. Far giocare un difensore centrale come attaccante? Devo inventarmi qualcosa (ride, ndr). Vedrò quali soluzioni avrò a disposizione".
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