Il Lione cade al Parco dei Principi di Parigi, ma Paulo Fonseca prova a sottolineare gli aspetti positivi della gara. Proprio mentre a Londra era in corso la cerimonia di un incertissimo Pallone d'Oro (assegnato alla fine ad Harry Kane), l'OL ha provato a resistere alla carica dei doppi campioni d'Europa con una prova di forza e determinazione davvero notevole. Tuttavia, dopo circa 70 minuti di equilibrio, il muro dei Gones è caduto sotto i colpi di Senny Mayulu prima e Mika Godts dopo. Un 2-0 che, nel Sud-Est della Francia, ha fatto molto rumore, ma che, in un certo senso, è stato minimizzato dal tecnico portoghese, il quale, dopo la partita, ha sottolineato come, nonostante un'ottima prestazione dei suoi giocatori, alla fine a far la differenza per il Paris Saint-Germain siano state le individualità.

Fonseca: "Abbiamo creato più difficoltà al PSG di Barça e City"

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Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta per 2-0 contro il PSG,ha analizzato la prestazione del suo Lione, dichiarando: "Al Paris Saint-Germain,, eppure non abbiamo la loro qualità. Tutto è andato alla perfezione fino al primo gol subito. Abbiamo avuto dei buoni momenti in attacco, ma naturalmente ilè fortissimo; è la migliore squadra del mondo

Proseguendo, l'allenatore dell'OL ha aggiunto: "Il Paris Saint-Germain è sempre forte. La qualità del PSG è sempre molto alta. Abbiamo giocato una buona partita dal punto di vista tattico. Abbiamo creato loro problemi sia in attacco che in difesa. Ma la qualità individuale dei giocatori del Paris Saint-Germain ha fatto la differenza".

🎙️ La réaction de Paulo Fonseca après le revers de l’OL sur la pelouse du PSG@But_Lyon #PSGOL #TeamOL pic.twitter.com/RtcgjXBQ4O — Fabien Chorlet (@fabien_chorlet) October 26, 2026

" Siamo a corto di giocatori, al momento è impossibile fare meglio "

Quanto all'emergenza nel reparto offensivo, il tecnico ex Milan ha sottolineato: "Al momento non abbiamo soluzioni offensive. Siamo a corto di giocatori. È molto difficile. La preoccupazione principale è recuperare i giocatori infortunati. Abbiamo molti problemi in fase offensiva. Al momento è impossibile fare meglio. Quali soluzioni abbiamo per cambiare i giocatori? Abbiamo bisogno di forze fresche, ma è impossibile"

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PARIGI, FRANCIA - 26 OTTOBRE: Désiré Doué, numero 14 del Paris Saint-Germain, controlla il pallone durante la partita di Ligue 1 McDonald's 2026/27 tra Paris Saint-Germain e Olympique Lyonnais, disputata al Parc des Princes il 26 ottobre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

Infine, Paulo Fonseca ha chiuso l'intervista post-partita, chiarendo la necessità di trovare soluzioni: "Quali soluzioni adotterò? Non lo so, ma devo inventarmi qualcosa. La prossima partita sarà ancora più difficile; abbiamo bisogno di presenza in area. Far giocare un difensore centrale come attaccante? Devo inventarmi qualcosa (ride, ndr). Vedrò quali soluzioni avrò a disposizione".