Troy Deeney ammette di essersi sbagliato su Ronald Araujo. L’ex attaccante del Watford aveva accolto con grande scetticismo il prestito del difensore uruguaiano al Liverpool, arrivando a definire il suo arrivo ai Reds "un acquisto disperato". Le prestazioni offerte dall'uruguaiano in questa prima parte di stagione, però, lo hanno convinto a cambiare idea. Testimonianza di ciò: i due gol consecutivi nelle ultime due uscite in Champions League (contro Lask e Villareal) e l'assist nel big-match contro l'Atletico Madrid nella prima gara europea stagionale della squadra di Iraola.

Deeney: "Pensavo fosse un acquisto disperato"

Intervistato ai microfoni di CBS Sports,ha esordito, dicendo: "Devo dar atto al merito di Araujo, ma devo anche fare un esame di coscienza perché mi piace considerarmi una persona corretta".

Continuando, l'ex Watford ha pubblicamente ammesso il suo precedente commento su Ronald Araujo, aggiungendo di essersi ricreduto: "All'inizio della stagione, quando hanno ingaggiato Araujo, ho pensato che fosse un acquisto disperato. L'avevo visto al Barcellona, ​​e ripeto, è molto aggressivo, molto propositivo, non sapevo se il suo stile di gioco si sarebbe adattato a ciò che il Liverpool stava cercando di fare. Ma da quando gioca come terzino destro, ha giocato meravigliosamente. Lui e Jeremy Jacquet sono stati di gran lunga i due migliori giocatori dei Reds".

🗣️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Troy Deeney on Ronald Araújo: "I have to give him credit and I also have to pull myself up because I like to consider myself a fair individual... At the start of the season for when they signed him I thought it was a desperate signing."



"I've seen him at Barcelona and again,… pic.twitter.com/aFqTlac6bR — EuroFoot (@eurofootcom) October 22, 2026

"Gli devo delle scuse"

È fisico, forte, potente, capisce il gioco, lo legge benissimo, ovviamente può giocare come terzino destro ma può anche giocare come difensore centrale quando necessario. Sono rimasto davvero molto impressionato da lui"

.

Nel corso dell'intervista,ha commentato l'impatto del difensore uruguaiano, spiegando: "

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 20 OTTOBRE: Ronald Araujo, del Liverpool, festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Liverpool FC e Villarreal CF, disputata ad Anfield il 20 ottobre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Infine, il calciatore inglese di origini giamaicane ha chiuso il suo intervento rivolgendo, pubblicamente delle scuse al difensore in prestito ai Reds: "Araujo esprime una sensazione di calma che è davvero strana. Chiunque abbia visto giocare il Barcellona l'anno scorso sa che non aveva questo fattore, visto il modo in cui giocava la squadra, e ovviamente si può giudicare solo in base a ciò che si è visto. Quindi gli devo delle scuse. È stato davvero impressionante finora in questa stagione".