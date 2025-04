Liverpool-Tottenham, dove vedere in tv e in streaming il matchpoint Premier League

Liverpool-Tottenham, dove vedere in diretta tv e in streaming il match che può valere la Premier League ai Reds. Basterà un punto.

Gennaro Dimonte 26 aprile - 11:29

La 34° giornata di Premier League potrebbe essere decisiva per il Liverpool. I Reds affronteranno il Tottenham ad Anfield Road domenica 27 aprile in un match che, in caso di almeno un pareggio, darebbe il titolo numero 20 della storia del club ed eguagliando il record del Manchester United. I dodici punti di vantaggio sull'Arsenal consentirebbero infatti ai ragazzi allenati da Arne Slot di portare a casa la Premier senza necessariamente vincere. Dove vedere in tv e in streaming questo match importantissimo per il campionato?

Il momento delle due squadre — 79 punti conquistati in 33 match frutto di 24 successi 7 pareggi e 2 sconfitte: il Liverpool ha letteralmente dominato la Premier League 2024-2025. Stagione incredibile in campionato per i Reds che non hanno mai avuto rivali per il titolo e sono stati costanti nei risultati. Lo dimostrano i dodici punti raccolti negli ultimi cinque match, con il solo Fulham a battere Momo Salah e compagni. Pesano però le due sconfitte in Champions League ed EFL Cup contro PSG e Newcastle che hanno compromesso un anno comunque positivo.

Annata al limite del disastroso per il Tottenham che è quasi a ridosso delle già retrocesse in Championship ma si gioca tutto nella semifinale di Europa League. Con 37 punti, gli Spurs sono al quintultimo posto e hanno vinto solo una delle ultime cinque sfide giocate. Ben 18 le sconfitte in campionato per il club allenato da Ange Postecoglu di cui 10 in trasferta. Un ruolino di marcia da brividi per una squadra che è comunque il quinto attacco della Premier.

Liverpool-Tottenham, le probabili formazioni — LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diogo Jota. All. Slot.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Romero, Davies, Spence; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou.

Indisponibili: Joe Gomez per il Liverpool, Radu Dragusin e Heung-Min Son per il Tottenham.

Liverpool-Tottenham, dove vedere il match in diretta tv e in streaming — La sfida di Premier League tra Liverpool e Tottenham del 27 aprile sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. Sarà Sky Sport Calcio (201) il canale di riferimento per questo match. Disponibile anche la diretta streaming per i clienti Sky sull'app Sky Go per dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet oppure collegandosi al sito web. NOW Tv, tramite il Pass Sport di Sky, trasmetterà in streaming live la partita.