Tra i calciatori che, ad oggi, vestono la maglia dell'Atletico Madrid figura anche Ademola Lookman. La squadra della capitale spagnola, infatti, l'ha acquistato dall'Atalanta durante la sessione di calciomercato invernale della stagione 2025/2026. Il nigeriano ha avuto modo di ritagliarsi il suo spazio nel club che ha come allenatore l'argentino Diego Simeone. In questo momento è in corso la sosta delle Nazionali e l'attaccante ha ricevuto la convocazione da parte della Nigeria, impegnata con le qualificazioni per la Coppa d'Africa che si giocherà l'anno prossimo. Tuttavia, nel corso della partita giocata pochi giorni fa, il 29enne ha lasciato il campo anzitempo a causa di un infortunio.

Atletico Madrid, Lookman si fa male in Nazionale

Last Night tho 😌🇳🇬 pic.twitter.com/1W1Mz2ToOR — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) November 14, 2026

Il, la Nazionale Nigeriana che ha come commissario tecnicoha ospitato lain occasione della terza giornata della fase a gironi della qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa. Le Super Eagles hanno vintoma, allo stesso tempo, per il prossimo incontro non potranno fare affidamento su Lookman. Il primo tempo dell'ex calciatore dell'Atalanta è iniziato molto bene dato che dopo due minuti, ha fornito l'per la rete di, il quale ha sbloccato l'incontro. Durante i minuti di recupero, però, il classe 1997 ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio ed è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico della Nazionale.Ovviamente, Lookman non potrà giocare la partita delsempre contro la Tanzania. Adesso, però, è l'Atletico Madrid ad esser preoccupato delle condizioni del proprio giocatore. Infatti, a seguito di, la Federazione Calcistica Nigeriana ha informato che il giocatore ha riportato unaalcausata da un colpo subito durante la partita. Tuttavia, il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che l'Atletico vorrebbero far fare altriall'attaccante, ma questa volta con il proprio. In questo modo, i Colchoneros avrebbero la sicurezza di sapere con precisione l'entità del problema fisico. Nel caso in cui dovesse essere confermato l'esito della Nigeria, Lookman potrebbe essere indisponibile per circa due settimane.