Problemi per l'ex attaccante dell'Atalanta
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Tra i calciatori che, ad oggi, vestono la maglia dell'Atletico Madrid figura anche Ademola Lookman. La squadra della capitale spagnola, infatti, l'ha acquistato dall'Atalanta durante la sessione di calciomercato invernale della stagione 2025/2026. Il nigeriano ha avuto modo di ritagliarsi il suo spazio nel club che ha come allenatore l'argentino Diego Simeone. In questo momento è in corso la sosta delle Nazionali e l'attaccante ha ricevuto la convocazione da parte della Nigeria, impegnata con le qualificazioni per la Coppa d'Africa che si giocherà l'anno prossimo. Tuttavia, nel corso della partita giocata pochi giorni fa, il 29enne ha lasciato il campo anzitempo a causa di un infortunio.
Atletico Madrid, Lookman si fa male in NazionaleIl 14 novembre, la Nazionale Nigeriana che ha come commissario tecnico Eric Chelle ha ospitato la Tanzania in occasione della terza giornata della fase a gironi della qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d'Africa. Le Super Eagles hanno vinto 3-1 ma, allo stesso tempo, per il prossimo incontro non potranno fare affidamento su Lookman. Il primo tempo dell'ex calciatore dell'Atalanta è iniziato molto bene dato che dopo due minuti, ha fornito l'assist per la rete di Alhassan Yusuf, il quale ha sbloccato l'incontro. Durante i minuti di recupero, però, il classe 1997 ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio ed è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico della Nazionale.
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